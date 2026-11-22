Ο 24χρονος τερματοφύλακας απέτρεψε γκολ αξίας 1,02 xG κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, σταματώντας τις πέντε από τις δέκα συνολικά ευκαιρίες που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Χαλ με την Μπράιτον, για την 11η αγωνιστική της Premier League, κρατώντας ανέπαφη την εστία του παρά την έντονη πίεση των φιλοξενούμενων.

Η Χαλ είχε εξαρχής δύσκολη αποστολή απέναντι στη δεύτερη της βαθμολογίας Μπράιτον, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η ομάδα του Έλληνα τερματοφύλακα, με τον Χρήστο Μουζακίτη να μένει εκτός αποστολής, δέχθηκε ασφυκτική πίεση στο πρώτο 45λεπτο, αλλά κατάφερε να οδηγηθεί στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε πέντε σημαντικές επεμβάσεις, σταματώντας τις προσπάθειες των αντιπάλων του. Η Μπράιτον δημιούργησε συνολικά δέκα ευκαιρίες, με τις πέντε να βρίσκουν στόχο, ενώ ο 24χρονος γκολκίπερ απέτρεψε γκολ αξίας 1,02 xG.

Ενδεικτικό της κυριαρχίας των φιλοξενούμενων είναι το γεγονός ότι κατέγραψαν 1,75 αναμενόμενα γκολ (xG) στο πρώτο ημίχρονο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση ομάδας στην Premier League τη φετινή σεζόν σε πρώτο μέρος αγώνα στο οποίο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποτέλεσε, έτσι, το βασικό εμπόδιο στα επιθετικά σχέδια της ομάδας του Μπάμπη Κωστούλα, κρατώντας τη Χαλ όρθια σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο ημίχρονο.