Ο έμπειρος γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δέκα ημέρες

Πρόβλημα προέκυψε στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τη Γεωργία και την Ισπανία για τα προκριματικά του World Cup 2027, καθώς ο Νικ Καλάθης θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας λόγω τραυματισμού.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο γκαρντ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δέκα ημέρες. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική ούτε στο παιχνίδι με την Ισπανία ούτε σε εκείνο με τη Γεωργία.

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Η απουσία του Καλάθη ανατρέπει τα αρχικά δεδομένα στον σχεδιασμό της «γαλανόλευκης», καθώς ο διεθνής γκαρντ μένει εκτός τόσο των κλήσεων όσο και της προεπιλογής για το συγκεκριμένο παράθυρο της FIBA.