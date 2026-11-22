Ο μέσος της Ένωσης υποβλήθηκε σε επέμβαση στη δεξιά κλείδα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Καλαμάτα και η αποκατάστασή του υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες

Σε χειρουργική επέμβαση στη δεξιά κλείδα υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (22/11) ο Κέρβιν Αριάγκα, μετά το κάταγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα.

Ο μέσος της Ένωσης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προέκυψε από τον τραυματισμό του, με την αποκατάστασή του να υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

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Πρόκειται για σημαντική απώλεια για την ΑΕΚ, καθώς ο Αριάγκα θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας πλέον το πρόγραμμα αποθεραπείας του με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα.