Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, με κορυφαία τη φάση του 75ου λεπτού όταν ο Ντιαγέ σημάδεψε το δοκάρι του Χουτεσιώτη

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ατρόμητο, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στη Βοιωτία, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Κόμπναν έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 15′, όμως ο Περέα ισοφάρισε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, σε ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε.

Οι Περιστεριώτες βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά το γκολ του Στίβεν Τσούμπερ στα πρώτα λεπτά δεν μέτρησε, καθώς μετά την εξέταση της φάσης από το VAR καταλογίστηκε οφσάιντ στον Περέα, ο οποίος κρίθηκε ότι επηρέασε την εξέλιξή της. Ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του στο 15ο λεπτό, όταν ο Κόμπναν κέρδισε τη μονομαχία με τους αντίπαλους αμυντικούς και με εύστοχο πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0.

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Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 26′ ο Σερτζίνιο δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς να βρει στόχο. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κωστή απείλησε για τους γηπεδούχους, με την προσπάθειά του να περνά λίγο έξω από την εστία. Στο 32′ ο Τσακμάκης βρέθηκε σε θέση βολής μετά από εκτέλεση στημένης φάσης, όμως ο Ελιάσι αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Πριν από την ανάπαυλα, ο Νίκας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη σέντρα του Μανθάτη από δεξιά, καθώς η κεφαλιά του πέρασε άουτ.

Ο Περέα έφερε το παιχνίδι στα ίσα

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ατρόμητος μπήκε με στόχο να φτάσει γρήγορα στην ισοφάριση. Στο 51′ ο Καραμάνης επιχείρησε δυνατό σουτ, υποχρεώνοντας τον Ελιάσι σε σημαντική επέμβαση. Στην εξέλιξη της πίεσης των φιλοξενούμενων ήρθε και το γκολ, μόλις ένα λεπτό αργότερα. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού δεν απομάκρυνε αποτελεσματικά την μπάλα και εκείνη κατέληξε στον Περέα, με τον Κολομβιανό να τη στέλνει στα δίχτυα για το 1-1.

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Οι Βοιωτοί είχαν άμεση απάντηση σε επίπεδο ευκαιριών, όχι όμως και στο σκορ. Στο 59′ ο Κόμπναν βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Στο 62′ ο Μάγκνουσον εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με την προσπάθειά του να περνά ελάχιστα έξω, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κόμπναν επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από πλάγια θέση, χωρίς να βρει στόχο.

Η πίεση του Λεβαδειακού εντάθηκε όσο πλησίαζε το τέλος. Στο 75′ ο Ντιαγέ σημάδεψε το δοκάρι του Χουτεσιώτη, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μανθάτης δεν μπόρεσε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 86′ το σουτ του Λιάγκα από πλάγια θέση δεν βρήκε εστία.

Η τελευταία μεγάλη στιγμή ανήκε και πάλι στους γηπεδούχους. Ο Εμμανουηλίδης βρέθηκε κοντά στο γκολ της νίκης, όμως ο Χουτεσιώτης πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση και κράτησε το 1-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Λεβαδειακός θα ταξιδέψει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.