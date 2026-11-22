Η συγκλονιστική φωτογραφία της φυλής AwáΣτην καρδιά του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη, εκεί όπου ο χρόνος φαντάζει να έχει σταματήσει προ αιώνων, μια σπάνια και ανησυχητική εικόνα ήρθε να ταράξει τη διεθνή κοινότητα.



Περίπου είκοσι μέλη της φυλής Awá —μιας από τις πιο απομονωμένες κοινότητες ιθαγενών στον κόσμο, που ζουν σε καθεστώς εθελοντικής απομόνωσης στη βραζιλιανική πολιτεία Μαρανιάν— εγκατέλειψαν τα πυκνά βάθη της ζούγκλας για να πλησιάσουν κατοικημένη περιοχή.

Η εμφάνισή τους, η οποία αποτυπώθηκε φωτογραφικά και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διεθνή οργάνωση Survival International και την κοινότητα των Γκουαχαχάρα (Guajajara), δεν αποτελεί απλώς ένα εθνογραφικό γεγονός, αλλά μια κραυγή αγωνίας.

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Οι Awá, ένας παραδοσιακός λαός τροφοσυλλεκτών και κυνηγών, ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αρμονία με το οικοσύστημα του Αμαζονίου, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε επαφή με τον έξω κόσμο.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνισή τους κοντά στο κυβερνητικό φυλάκιο και το χωριό Ταγουαρί, εντός της Ιθαγενικής Επικράτειας Arariboia, συνοδεύτηκε από μια αλγεινή διαπίστωση: ζήτησαν και αποδέχθηκαν τρόφιμα, όπως γλυκοπατάτες, προτού επιστρέψουν στα κρυφά μονοπάτια του δάσους.

Σύμφωνα με ανθρωπολόγους και εκπροσώπους οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γεγονός αυτό δεν είναι ούτε γραφικό ούτε ευχάριστο· αντίθετα, σημαίνει ότι «κάτι πάει στραβά».

Όπως επισημαίνουν ειδικοί επί των ιθαγενών πληθυσμών, η πίεση που ασκείται στα εδάφη τους έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Παράνομα κυκλώματα υλοτόμων, λαθροθήρες και κτηνοτρόφοι εισβάλλουν διαρκώς στα παρθένα δάση, καταστρέφοντας τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωσή τους.

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Επιπλέον, οι καταστροφικές πυρκαγιές και η παρατεταμένη ξηρότητα των τελευταίων ετών έχουν περιορίσει δραματικά τα αποθέματα τροφής στο εσωτερικό της ζούγκλας, εγκλωβίζοντας τους Awá σε μια ασφυκτική «νησίδα» πρασίνου.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας FUNAI, εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες μια πάγια πολιτική μη επέμβασης και αποφυγής επαφής με τις απομονωμένες φυλές, ακριβώς για να τις προστατεύσει από παθογόνους μικροοργανισμούς και ασθένειες έναντι των οποίων δεν διαθέτουν ανοσοποιητική άμυνα.