Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και ο χρόνος της απουσίας του

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού για την κατάσταση του Αντίνο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φαίνεται πως έχει υποστεί σημαντική ζημιά, με τους ανθρώπους του Τριφυλλιού να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

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Ο Αντίνο θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε μαγνητική τομογραφία, η οποία θα δείξει το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και θα καθορίσει το διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Μέχρι τότε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας.