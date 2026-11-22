Για πρώτη φορά ο γερμανικός στρατός δοκιμάζει περιφερόμενα πυρομαχικά και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο ασκήσεων του Ρουντνινκάι, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.



Μια νέα εποχή για τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις σηματοδοτούν οι πρώτες τακτικές δοκιμές drones-καμικάζι και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη Λιθουανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επανεξετάζει τις αμυντικές της δυνατότητες υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία και της αυξανόμενης ανησυχίας για τις κινήσεις της Μόσχας.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης του Ρουντνινκάι, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της άσκησης «Freedom Shield», της μεγαλύτερης γερμανικής στρατιωτικής άσκησης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα της Βαλτικής.

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Ο αρχηγός του γερμανικού στρατού, αντιστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ, παρακολούθησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη των γερμανικών εταιρειών Helsing και Stark να πλήττουν άρματα μάχης.

Τα drones έφεραν αδρανείς πολεμικές κεφαλές, χωρίς εκρηκτική γόμωση, καθώς επρόκειτο για δοκιμές σε συνθήκες προσομοίωσης πραγματικής σύγκρουσης.

Τα συγκεκριμένα συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions).

Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, τα οποία μπορούν να παραμένουν στον αέρα και να χρησιμοποιούνται εναντίον στόχων, καταστρεφόμενα κατά την πρόσκρουση.

Η χρήση τους έχει πολλαπλασιαστεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και στις επιχειρήσεις της Ρωσίας, αλλάζοντας σημαντικά τις ισορροπίες στο πεδίο των συγκρούσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο πεδίο της μάχης



Εξίσου σημαντική είναι η δοκιμή του Clarity, ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Helsing, το οποίο αξιοποιεί πληροφορίες από δορυφόρους, drones και άλλους αισθητήρες.

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Το λογισμικό μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων, να αναλύει την κατάσταση στο πεδίο και να προτείνει πιθανές ενέργειες στους στρατιωτικούς διοικητές, επιταχύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δεν πρόκειται για ένα σύστημα που αποφασίζει αυτόνομα ποιον θα πλήξει. Η λειτουργία του είναι υποστηρικτική, με την αξιολόγηση και τη λήψη των τελικών αποφάσεων να παραμένουν στην ανθρώπινη στρατιωτική διοίκηση.

Ο Φρόιντινγκ χαρακτήρισε τις δύο τεχνολογίες απαραίτητες για τον σύγχρονο πόλεμο.

Η Γερμανία, άλλωστε, αποφάσισε μόλις το 2025 να προχωρήσει στην προμήθεια τέτοιων οπλικών συστημάτων, έπειτα από πολυετή πολιτική συζήτηση για τη χρήση τους.

Μόνιμη γερμανική παρουσία στη Βαλτική



Οι τεχνολογικές δοκιμές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στρατιωτικής ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Το Βερολίνο έχει αναλάβει τη δέσμευση να εγκαταστήσει μόνιμα στη Λιθουανία την 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας για τη γερμανική αμυντική πολιτική.

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Η μονάδα, με βάσεις στο Ρουντνινκάι και στη Ρούκλα, προβλέπεται να διαθέτει περίπου 5.000 στρατιωτικούς και πολιτικό προσωπικό, καθώς και 2.000 οχήματα, μεταξύ των οποίων δεκάδες άρματα μάχης.

Περίπου 1.800 Γερμανοί στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ η πλήρης ανάπτυξη της ταξιαρχίας αναμένεται έως το τέλος του 2027.

Η απόφαση για τη μόνιμη εγκατάσταση της μονάδας ανακοινώθηκε το 2023 από τον τότε υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και συνδέεται άμεσα με τη νέα πραγματικότητα ασφαλείας που διαμορφώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον συμμαχικού εδάφους ακόμη και πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Η Μόσχα απορρίπτει αυτές τις εκτιμήσεις, κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι ενισχύει τις εντάσεις στα σύνορά της.

Για τη Γερμανία, η Λιθουανία μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας αμυντικής της στρατηγικής.

Και οι δοκιμές των drones και της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι το Βερολίνο δεν προετοιμάζεται απλώς να ενισχύσει αριθμητικά τον στρατό του, αλλά επιχειρεί να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο πολέμου.