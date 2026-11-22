Ο Bigfoot επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς η αμερικανική Δασική Υπηρεσία ενέταξε στο δημόσιο αρχείο της αναφορές σχετικά με ενδεχόμενες συναντήσεις ή ίχνη του μυθικού πλάσματος σε περιοχές της Μοντάνα και του Όρεγκον.

Αναφορές και έρευνες

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται έρευνα του 1982 από βιολόγο άγριας ζωής για ασυνήθιστα ίχνη στο βορειοανατολικό Όρεγκον, καθώς και δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Μοντάνα από το 2003 για τον εντοπισμό ιχνών. Σε μια μαρτυρία για περιοχή με ρυάκια, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «μια πολύ μεγάλη αρκούδα, μόνο που οι αρκούδες δεν περπατούν στα πίσω πόδια τους παρά μόνο για μικρές αποστάσεις».

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Η πρωτοβουλία της υπηρεσίας ακολουθεί αναφορές κατοίκων στο Οντάριο του Καναδά για τεράστιες μορφές. Το Bigfoot Mapping Project συγκεντρώνει άνω των 16.000 καταγραφών για το κρυπτίδιο, η ύπαρξη του οποίου παραμένει επιστημονικά ανυπόστατη. Ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Carleton, Josh Redstone, δήλωσε στον Guardian πως ο Bigfoot αποτελεί δείγμα της ανθρώπινης γοητείας για το ανεπιβεβαίωτο: «Για όσους πιστεύουν στον Σάσκουατς, η πιθανότητα να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο προκαλεί ενθουσιασμό».

Τα ευρήματα του 1982

Σε έκθεση του 1982, ο βιολόγος Rodney Johnson εξέτασε ίχνη στον Εθνικό Δρυμό Umatilla. Παραθέτοντας οκτώ λόγους για τους οποίους τα ίχνη δεν ανήκαν στον Sasquatch –όπως ότι «το βήμα των ερπυστριών δεν μεταβαλλόταν ανάλογα με την κλίση, τα ίχνη και στις δύο τοποθεσίες δεν έφταναν μέχρι τον «πυθμένα» της λάσπης» και «Στα μικρά δάχτυλα των ποδιών δεν υπάρχει ένα σαφές «μαξιλαράκι» στις άκρες, όπως θα ήταν αναμενόμενο»– δεν απέρριψε απόλυτα τη θεωρία. «Αν τα ίχνη ήταν πλαστά, κάποιος κατέβαλε τεράστιο κόπο και έδωσε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια», σημείωσε, προσθέτοντας πως τα αποτυπώματα έμοιαζαν φυσικά. Ωστόσο, μεταγενέστερη αναφορά της υπηρεσίας χαρακτήρισε τα ίχνη ως «μια πολύ έξυπνη απόπειρα να σκηνοθετηθεί μια φάρσα», κλείνοντας την υπόθεση.

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Μαρτυρίες και ιστορικά στοιχεία για τον Bigfoot

Το 1980, ο Leo Kinney από τη Μοντάνα περιέγραψε μια εμπειρία στο δάσος, όπου ο ίδιος και τρία ακόμη άτομα εντόπισαν ίχνη, μια έντονη οσμή και ήχους από «ένα άλλο είδος πλάσματος που περπατούσε στα πίσω πόδια του, για το οποίο, αν και δεν υπήρξαν πραγματικές θεάσεις, παρατηρήθηκαν ίχνη, έντονη οσμή και ένας γρυλιστικός ήχος». Στο δημοσίευμα του 2003, μια γυναίκα δήλωσε: «Δεν το πίστευα μέχρι που είδα τα ίχνη».

Τον Ιούνιο, κάτοικοι στο αγροτικό Οντάριο ανέφεραν δύο πλάσματα να αναζητούν τροφή, με μια μαρτυρία να σημειώνει: «Ένα μεγάλο, ένα όχι και τόσο μεγάλο. Η κανέλα ήταν πιο έντονη στο μικρότερο».