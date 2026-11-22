Δύο ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν νεκροί από την έκρηξη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, ωστόσο καταγράφηκαν τραυματίες, χωρίς να διευκρινιστεί ο αριθμός ή η εθνικότητά τους

Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Λιβύης, καταφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στη Μόσχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από επίθεση με drones σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, την οποία η Φινλανδία απέδωσε στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για κανένα από τα δύο συμβάντα, ωστόσο οι υποψίες στρέφονται προς την ουκρανική πλευρά.

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Σύμφωνα με τη DailyMail πρόκειται για την κορβέτα «Merkury», αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων λιρών, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Βεγγάζη. Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, με μια έντονη λάμψη να ακολουθείται από πυκνό σύννεφο καπνού στο κατάστρωμα, έπειτα από ύποπτο πλήγμα με drone. Λιβυκή πηγή ανέφερε ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται η Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

https://www.dailymail.com/news/article-16312901/Air-raid-sirens-Kaliningrad-fears-Ukrainian-drone-attack-Russia-Kaliningrad.html#v-6676252263106066204

Η απώλεια της «Merkury» αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το ρωσικό ναυτικό, το οποίο μετρά διαδοχικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Η κορβέτα, κλάσης Project 20380 Steregushchiy, είχε καταπλεύσει στη Βεγγάζη πριν από αρκετές ημέρες. Ειδικοί εκτιμούν ότι το σκάφος πιθανότατα υπέστη ολοσχερή καταστροφή, αν και παραμένει ασαφές αν βυθίστηκε ή κάηκε ολοσχερώς, εν μέσω αναφορών για δευτερεύουσες εκρήξεις. Δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν το πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες.

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Τι αναφέρουν οι αρχές της Λιβύης

Οι αρχές της Λιβύης επιβεβαίωσαν τη μεγάλη έκρηξη στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο το πλήγμα να αφορούσε αποθήκη πυρομαχικών και όχι το ίδιο το πλοίο. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το λιβυκό μέσο Ean Libya, αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τρεις ισχυρές εκρήξεις κοντά στο λιμάνι και είδαν φλόγες και συντρίμμια, ενώ κάτοικοι έκαναν λόγο για παρουσία αεροσκαφών και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της ανατολικής Λιβύης, Ταουφίκ αλ-Σάμεχ, ανακοίνωσε αργότερα ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Το ιταλικό πρακτορείο Agenzia Nova μετέδωσε ότι ενδέχεται να στοχοποιήθηκε ρωσικό στρατιωτικό πλοίο ή το φορτίο του σε αεροπορική επιδρομή. Το σκάφος είχε σταματήσει στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό πριν επιστρέψει στη Ρωσία, στο πλαίσιο διμερών ναυτικών συμφωνιών. Δύο ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν νεκροί, αλλά καταγράφηκαν τραυματίες, χωρίς να διευκρινιστεί ο αριθμός ή η εθνικότητά τους.

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Η «Merkury» υπάγεται κανονικά στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, αλλά έχει επιχειρήσει και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και αρκτικές βάσεις. Αποτελούσε ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία του ρωσικού στόλου, καθώς εντάχθηκε σε υπηρεσία μόλις το 2023.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα, ούτε ανάληψη ευθύνης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης διαβεβαίωσε ότι οι λιμενικές και ναυτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, είναι ασφαλείς και η λειτουργία τους θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την ασφάλιση του χώρου. Παράλληλα, καταδίκασε την επίθεση ως παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας, προειδοποιώντας με νομικά και διπλωματικά μέτρα: «Η λιβυκή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τα λιμάνια, το έδαφος ή τα χωρικά ύδατα της Λιβύης να μετατραπούν σε πεδίο διευθέτησης λογαριασμών ή εξαγωγής διεθνών συγκρούσεων».

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Κλιμάκωση σε Βαλτική και Πολωνία

Το επεισόδιο στη Βεγγάζη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανεξήγητων περιστατικών με ρωσικά πλοία στη Μεσόγειο. Τον Δεκέμβριο του 2024 το ρωσικό φορτηγό «Ursa Major» βυθίστηκε μετά από εκρήξεις, ενώ τον Μάρτιο το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου «Arctic Metagaz» καταστράφηκε ανοικτά της Λιβύης.

Την ίδια ώρα, το χτυπημένο ρωσικό φορτηγό «Sparta II» κατέπλευσε σε φινλανδικά ύδατα, όπου και αγκυροβόλησε, με τα 16 μέλη του πληρώματος να μετεπιβιβάζονται σε άλλο ρωσικό σκάφος. Το πλοίο είχε δεχθεί επίθεση από δύο drones σε διεθνή ύδατα, περίπου τρία ναυτικά μίλια από τα ρωσικά σύνορα. Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο προειδοποίησε για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου σε γειτονικές χώρες, ενώ το υπουργείο Άμυνας επανέφερε προσωρινά περιορισμούς στην αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας. Η φινλανδική συνοριοφυλακή διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα.

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Το «Sparta II» είναι το δεύτερο ρωσικό πλοίο που πλήττεται στον Κόλπο της Φινλανδίας μέσα στον Νοέμβριο, μετά την επίθεση της 11ης του μήνα, για την οποία η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι έπληξε το «Naro-Fominsk» στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης κατά ρωσικής πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Βαλτική.

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε και στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπου ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Παρότι δεν υπήρξαν αποδείξεις για επίθεση, η Λιθουανία έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, τονίζοντας ότι δεν παραχώρησε τον εναέριο χώρο της. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και υποτίθεται ότι έδειχναν πλήγματα στο Καλίνινγκραντ αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από παλαιότερη σύγκρουση στο Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει πρόσφατα ακόμη και με χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση δυτικής απειλής κατά του θύλακα.

Τέλος, η ένταση μεταξύ Μόσχας και Δύσης οξύνθηκε περαιτέρω μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας την Παρασκευή από δύο ρωσικούς πυραύλους Kh-101 και ένα drone, γεγονός που οδήγησε στην απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ. Η Βαρσοβία έκανε λόγο για «σκόπιμη πρόκληση», τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, φάνηκε να υποβαθμίζει το περιστατικό αποδίδοντάς το σε «λάθος» του Ρώσου προέδρου.

Τα πλήγματα στην Πολωνία σημειώθηκαν σε απόσταση 35 έως 80 χιλιομέτρων από περιοχή όπου επιχειρούν 300 Βρετανοί στρατιώτες στο πλαίσιο πολυεθνικής άσκησης. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε το συμβάν «εξοργιστική πρόκληση» και ζήτησε να υπάρξει απάντηση, σημειώνοντας ότι η χρονική σύμπτωση με την άσκηση για την Ουκρανία δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Το επεισόδιο έρχεται την ίδια εβδομάδα που η Μόσχα κατηγορήθηκε και για απόπειρα δολοφονίας Ουκρανο-Αμερικανού ράπερ στη Δανία.