Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση με ναυτικά drones εναντίον ρωσικού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Μεσόγειο, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Μάλτας και Λιβύης, σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές.

Η Αρχή Λιμένων και Θαλασσίων Μεταφορών της Λιβύης ανακοίνωσε τη νύχτα ότι το πλοίο βυθίστηκε έπειτα από «αιφνίδιες εκρήξεις» αγνώστου προέλευσης. Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις λιβυκές αρχές και κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμα κινδύνου από το πλοίο ARCTIC METAGAZ ελήφθη χθες το βράδυ. Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από μεγάλη πυρκαγιά, η οποία οδήγησε στη βύθισή του.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή. Παράλληλα, υποστήριξε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τις λιβυκές ακτές με ναυτικά drones που ανήκαν στην Ουκρανία.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Μουρμάνσκ, ενώ σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές το ναυάγιο εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης.

Η λιβυκή Αρχή Λιμένων προειδοποίησε όλα τα πλοία που πλέουν κοντά στο σημείο του ναυαγίου για τον κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και πιθανής διαρροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου ή καυσίμων. Κάλεσε δε σε μέγιστη προσοχή, λόγω του αυξημένου κινδύνου ανάφλεξης ή θαλάσσιας ρύπανσης.