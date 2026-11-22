Ο Άρης έχει πάρει τον δρόμο για Τρίπολη από το μεσημέρι της Κυριακής, με φόντο την αυριανή (23/11) αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ένα παιχνίδι το οποίο είναι το τελευταίο για τους κιτρινόμαυρους πριν από έναν κύκλο πέντε διαδοχικών ντέρμπι στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η ανάγκη της νίκης να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

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Ένα ματς για το οποίο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δεν προετοιμάστηκε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Από τη μία ο τραυματισμός του Ούρος Ράτσιτς -που δεν ταξίδεψε στην Τρίπολη- και από την άλλη το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Μάρτιν Χόνγκλα.

Συν τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος μπήκε στις προπονήσεις μετά τις διεθνείς υποχρεώσεις του την περασμένη Παρασκευή.

Οι δύο τελευταίοι θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα, με επίκεντρο το κέντρο και τον Γρηγορίου να ετοιμάζει απ’ ότι φαίνεται ένα plan b για το επερχόμενο ματς, προσαρμοσμένο περισσότερο στις συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή.

Απ’ οτι φαίνεται ο Έλληνας τεχνικός θα αφήσει στην άκρη το αγαπημένο του 4-4-2, με τον Καντεβέρε να ξεκινάει από τον πάγκο.

Εφόσον ο Χόνγκλα καταφέρει να ξεκινήσει στο αυριανό ματς, τότε μαζί με τον Μπασίρου θα είναι το δίδυμο στα χαφ και ο Φρέντρικ Γένσεν λίγο πιο μπροστά.

Έτσι, ο Γρηγορίου θα συγκροτήσει ένα πιο compact κέντρο για να καλύψει την απουσία του Ράτσιτς αλλά και την έλλειψη ετοιμότητας του Καντεβέρε για την ενδεκάδα μετά την παρουσία του στην Εθνική Ζιμπάμπουε.