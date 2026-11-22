Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη, η Χαλ πανηγύρισε μια απρόσμενη νίκη με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σταματώντας επανειλημμένα τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και βρήκαν δύο φορές δίχτυα στις καθυστερήσεις, με τον Όλιβερ ΜακΜπέρνι να υπογράφει ένα σπουδαίο τρίποντο.

Ο Τζολάκης σταμάτησε κάθε προσπάθεια της Μπράιτον

Η Μπράιτον μπήκε δυνατά και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 15ο λεπτό ο Τζολάκης χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά καθοριστικά, αποκρούοντας με τα ακροδάχτυλα το σουτ του Γκόμεζ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κοστίνια βρέθηκε σε θέση βολής από κοντινή απόσταση, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο απέναντι στον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

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Ο Έλληνας γκολκίπερ συνέχισε να κρατά όρθια τη Χαλ. Στο 32′ είπε «όχι» στην προσπάθεια του Ρούτερ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν άτυχοι, καθώς το σουτ του Αγιάρι κατέληξε στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τζολάκης σταμάτησε ξανά τον Ρούτερ, αποτρέποντας το γκολ.

Η κορυφαία στιγμή του στο πρώτο μέρος ήρθε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γκόμεζ βρέθηκε απέναντί του και επιχείρησε να σκοράρει, όμως ο 24χρονος τερματοφύλακας αντέδρασε εντυπωσιακά, αποκρούοντας με το δεξί πόδι και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η πολιορκία συνεχίστηκε, αλλά η Χαλ βρήκε τη λύση στο φινάλε

Το σκηνικό δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με την Μπράιτον να εξακολουθεί να πιέζει και τον Τζολάκη να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο. Στο 51ο λεπτό ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε την προσπάθεια του Γκρος, ενώ στο 55′ έδιωξε και το μακρινό σουτ του Ντανκ.

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Η Χαλ, από την πλευρά της, πλησίασε στο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 76′ ο Τόμας επιχείρησε το σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Φερμπρούγκεν. Λίγο αργότερα, η Μπράιτον έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, όταν ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη και προσπάθησε να τον νικήσει με ψηλοκρεμαστό πλασέ. Ο Σλέιτερ, ωστόσο, πρόλαβε να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ, ανέβασαν τις γραμμές τους και άφησαν χώρους στα μετόπισθεν. Η Χαλ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και στο 92ο λεπτό, έπειτα από αντεπίθεση, ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Μπράιτον δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στο 95′ ο ίδιος ποδοσφαιριστής χτύπησε ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και ολοκληρώνοντας ένα απίθανο φινάλε για τη Χαλ. Οι γηπεδούχοι πήραν τους τρεις βαθμούς, με τον Τζολάκη να έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η βαθμολογία της Premier League: