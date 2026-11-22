Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σοβαρό περιστατικό με δύο μικρά αδερφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (21/11). Τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα, όπου έκλαιγαν για ώρες, με τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να αναγκάζονται να παραβιάσουν την πόρτα για να τα προσεγγίσουν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Thestival, στις 23:15 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι από διαμέρισμα πολυκατοικίας ακούγονταν έντονα κλάματα μικρών παιδιών.

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Όπως κατήγγειλε, τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα.

Παραβίασαν την πόρτα μετά από εισαγγελική εντολή

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναζήτησαν πληροφορίες από τους γείτονες, οι οποίοι όμως δεν γνώριζαν τους ενοίκους, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία, ούτε διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ακολούθησε ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα του διαμερίσματος.

Αρχικά, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εντοπίσουν διαθέσιμο κλειδαρά, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς επαγγελματίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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Καθώς η ώρα περνούσε και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν ολοένα πιο έντονα, αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα, μπροστά στο ενδεχόμενο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Μπαίνοντας στο σπίτι, οι αστυνομικοί αντίκρισαν δύο μικρά αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του διαμερίσματος ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν αμέσως τα παιδιά, άλλαξαν την πάνα του δίχρονου αγοριού και του φόρεσαν καθαρά ρούχα. Στη συνέχεια, μετέφεραν τα δύο αδερφάκια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Πρόκειται για μια 22χρονη από τη Συρία και έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο αδερφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών αρχών.