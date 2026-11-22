Σύμφωνα με έρευνα της PF Global, τα δύο μεγάλα κόμματα βρίσκονται σε τεχνική ισοπαλία, ενώ ένας δεξιός συνασπισμός θα μπορούσε να συγκεντρώσει σχεδόν το 50% των ψήφων

Σύμφωνα με τις διαδοχικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι Σοσιαλιστές (PSOE) και το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ) αναμένεται να αναμετρηθούν σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική διαδικασία, κατά τις πρόωρες κάλπες που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή (29/11).

Όπως προκύπτει από έρευνα της PF Global, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Politico σε δείγμα 2.454 ψηφοφόρων, το Λαϊκό Κόμμα θα επικρατούσε στις πρόωρες εκλογές συγκεντρώνοντας 29,5%, έναντι 27,2% που θα λάμβανε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεδομένου ότι το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ανέρχεται στο 2,6%, τα δύο κόμματα εμφανίζονται να βρίσκονται σε κατάσταση τεχνικής ισοπαλίας.

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Το ακροδεξιό κόμμα Vox ακολουθεί στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας το 19,6% των προτιμήσεων. Εφόσον επαληθευτούν τα ποσοστά αυτά, ένας δεξιός συνασπισμός PP – Vox θα μπορούσε να συγκεντρώσει σχεδόν το 50% των ψήφων, καθιστώντας τον ηγέτη του ΡΡ Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό το σαφές φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Εξετάζοντας τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι οι ψηφοφόροι έχουν διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Ενδεικτικά, το 20% όσων στήριζαν το PP πριν από τρία χρόνια ανέφερε ότι στην παρούσα φάση θα επέλεγε το Vox, την ίδια στιγμή που το 10% των ψηφοφόρων που είχαν προτιμήσει τους Σοσιαλιστές στην προηγούμενη αναμέτρηση δήλωσε ότι τώρα θα στρεφόταν προς το PP.

Διαφαινόμενη συρρίκνωση της Αριστεράς

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους Σοσιαλιστές ώστε να διατηρηθούν στην εξουσία μετά τις εκλογές είναι η κατάρρευση των συμμάχων τους στην Αριστερά. Μετά από τρία χρόνια ως ο μικρότερος εταίρος στην κυβέρνηση, το αριστερό Sumar μετονομάστηκε σε Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο») σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη βάση του, όμως δεν λειτούργησε. Το άλλο αριστερό κόμμα, το Podemos, αρνήθηκε να ενταχθεί στη συμμαχία.

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Στις δημοσκοπήσεις, το Frente Amplio συγκεντρώνει μόλις το 5,9% των προτιμήσεων, ενώ το Podemos 2,2%. Ακόμη και συνδυαστικά, υπολείπονται του 12,3% που κέρδισε το Sumar στις εκλογές του 2023.

Ωστόσο, το 29% των ψηφοφόρων του Frente Amplio και των Podemos δηλώνει διατεθειμένο να στηρίξει το PSOE στις 29 Νοεμβρίου, με στόχο τον αποκλεισμό του Vox από την εξουσία. Μια τέτοια στρατηγική επιλογή, ωστόσο, θα περιόριζε την κοινοβουλευτική δύναμη της Αριστεράς, καθιστώντας δυσχερέστερη για τον Σάντσεθ την εξασφάλιση της αναγκαίας υποστήριξης για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και την παραμονή του στην εξουσία.

Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης αναδεικνύουν επίσης ότι η προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκάθαρα θέσει πρόσωπα στο στόχαστρο.

Από τη μία πλευρά, οι αριστεροί ψηφοφόροι κινητοποιούνται εναντίον του Vox και του ηγέτη του, Σαντιάγκο Αμπασκάλ, ενώ οι συντηρητικοί κάνουν το ίδιο σε σχέση με τον Σάντσεθ. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων εξήγησε ότι η απομάκρυνση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού ήταν ο κύριος στόχος τους.

Το επίπεδο δυσπιστίας στην εκλογική διαδικασία εμφανίζεται επίσης μεγάλο στα γκάλοπ, ιδιαίτερα μεταξύ των οπαδών της Δεξιάς: το 65% των ψηφοφόρων του Vox και το 34% των υποστηρικτών του PP δεν την εμπιστεύονται. Αντίθετα, μόνο το 15% των ψηφοφόρων των Σοσιαλιστών εξέφρασαν φόβους για διαταραχή της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία.