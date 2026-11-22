Οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στον πιλότο του σουηδικού μαχητικού να ταυτοποιήσει με βεβαιότητα τον στόχο, σύμφωνα με τον αντιστράτηγο Ιρένεους Νόβακ

Ένας ρωσικός πύραυλος που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας στις 20 Νοεμβρίου δεν καταρρίφθηκε, παρότι το ΝΑΤΟ είχε δώσει υπό όρους άδεια αναχαίτισής του. Όπως αποκάλυψε ανώτατος αξιωματικός των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στον πιλότο σουηδικού μαχητικού Gripen να ταυτοποιήσει με βεβαιότητα τον στόχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής αεροπορικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, όταν τρία εναέρια αντικείμενα, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν δύο πύραυλοι και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, κατέπεσαν σε πολωνικό έδαφος.

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Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita, ένα από τα αντικείμενα είχε αναγνωριστεί προσωρινά ως ρωσικός πύραυλος cruise τύπου Kh-101.

Γιατί ο πιλότος του Gripen δεν προχώρησε στην κατάρριψη

Ο αντιστράτηγος Ιρένεους Νόβακ, επιχειρησιακός διοικητής των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εξήγησε ότι ο πιλότος του σουηδικού μαχητικού είχε λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ για να προχωρήσει σε αναχαίτιση, εφόσον πληρούνταν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ταυτοποίησης.

Ωστόσο, οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν τόσο δυσμενείς ώστε δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του αντικειμένου.

Όπως ανέφερε ο Πολωνός αξιωματικός, ο πιλότος δεν μπορούσε να αναγνωρίσει με βεβαιότητα τον στόχο ούτε οπτικά ούτε μέσω των ηλεκτροοπτικών συστημάτων του αεροσκάφους. Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εκτόξευση πυραύλου.

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Η απόφαση, σύμφωνα με τις εξηγήσεις της πολωνικής στρατιωτικής ηγεσίας, συνδεόταν με την αδυναμία εκπλήρωσης των απαιτήσεων ασφαλούς αναγνώρισης του στόχου.

Απογειώθηκαν πολωνικά F-16 και σουηδικά Gripen

Κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, η Πολωνία κινητοποίησε δύο μαχητικά F-16, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο σουηδικά Gripen.

Τα τέσσερα αεροσκάφη επιχειρούσαν υπό τη διοίκηση του Συνδυασμένου Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Ούντεμ της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τη Rzeczpospolita, το κέντρο επιχειρήσεων είχε εκδώσει υπό όρους εξουσιοδότηση αναχαίτισης, η οποία προϋπέθετε την επιτυχή ταυτοποίηση του εναέριου αντικειμένου.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές δυνάμεις παρακολουθούσαν συνολικά 11 εναέρια αντικείμενα που θεωρήθηκαν δυνητικά απειλητικά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τρία από αυτά κατέπεσαν τελικά στην Πολωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν.

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Τουσκ: «Ρωσική πρόκληση» η παραβίαση του εναέριου χώρου

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου «ρωσική πρόκληση».

Μάλιστα, συνέδεσε χρονικά τα περιστατικά με στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνταν στην Πολωνία από χώρες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας κρατών που συντονίζουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Η τοποθέτηση του Πολωνού πρωθυπουργού αναδεικνύει την ανησυχία της Βαρσοβίας για την ασφάλεια των συνόρων της, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Το περιστατικό της 20ής Νοεμβρίου φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο τις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ όταν καλείται να αξιολογήσει και να αναχαιτίσει εναέριες απειλές κοντά στα σύνορα της Συμμαχίας.