Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σοβαρή ζημιά στο γόνατο

Τρεις ακόμη βαθμούς πρόσθεσε στη συγκομιδή του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο, όμως η νίκη πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του τραυματισμού του Αντίνο. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο μόλις στο 5ο λεπτό, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σοβαρή ζημιά στο γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο πράσινο στρατόπεδο.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ χρειάστηκε να ξεπεράσει το αρχικό σοκ και να βρει λύσεις απέναντι σε έναν μαχητικό ΟΦΗ, με τον Ινιάκι Πένια να αποκρούει πέναλτι του Φούντα στο φινάλε του πρώτου μέρους και τους Λιβάι Γκαρσία και Γιάγκουσιτς να σκοράρουν τα γκολ της νίκης.





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Το σοκ με τον Αντίνο και ο καθοριστικός Πένια

Η αναμέτρηση άρχισε με καθυστέρηση εξαιτίας προβλήματος στο VAR, ενώ πριν από τη σέντρα ο Παναθηναϊκός βράβευσε τους Τάσο Χατζηγιοβάννη και Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα για την προσφορά τους στον σύλλογο.

Μόλις στο 5ο λεπτό, το ΟΑΚΑ «πάγωσε». Ο Αντίνο τραυματίστηκε στο γόνατο, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, με τον Γιάγκουσιτς να περνά στη θέση του. Η ανησυχία ήταν έκδηλη, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δεν ήταν ενθαρρυντικές για την κατάσταση του Αργεντινού.

Παρά την αναγκαστική αλλαγή, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του. Ο Γιάγκουσιτς απείλησε δύο φορές, στο 10′ και στο 11′, ενώ στο 22′ ο Λιβάι Γκαρσία δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά μια υποσχόμενη φάση.

Ο ΟΦΗ απάντησε στο 27′, με τον Φούντα να επιχειρεί δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και τον Πένια να απομακρύνει σε κόρνερ. Στο 29′ ο Λίλο μπλόκαρε την προσπάθεια του Λούζα, ενώ στο 41′ το σουτ του Ταμπόρδα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία.

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Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 45ο λεπτό. Ο Αϊτόρ επιχείρησε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαν Ντρόγκελεν και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ των Κρητικών. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ινιάκι Πένια έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το 0-0.

Λιβάι Γκαρσία και Γιάγκουσιτς έδωσαν τη λύση

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει την απόδοσή του και να αναζητά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το γκολ.

Στο 51′ ο Γιάγκουσιτς πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, οι Πράσινοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Κάνγκουα εκτέλεσε κόρνερ και ο Λιβάι Γκαρσία με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 52ο λεπτό.

Το γκολ έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες.

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Στο 67′ ο Ντέσερς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Λίλο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε κοντινό σουτ του Νιγηριανού επιθετικού. Πέντε λεπτά αργότερα ο Κυριακόπουλος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 76′ ο Τετέι, έπειτα από πάσα του Ντέσερς, εξαπέλυσε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ.

Το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 85ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον ποδοσφαιριστή που είχε περάσει αναγκαστικά στο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Αντίνο. Ο Γιάγκουσιτς πραγματοποίησε εξαιρετική κίνηση και με όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.