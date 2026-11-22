Ο Νικ Καλάθης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται από οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με τις ενοχλήσεις να συνδέονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα.

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Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας στο παράθυρο του Νοεμβρίου, με τη «γαλανόλευκη» να καλείται να αντιμετωπίσει τη Γεωργία και την Ισπανία χωρίς τον διεθνή γκαρντ.

Η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες».