Η Ομοσπονδία Πολιτικής Αεροπορίας επέβαλε προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων προς την Ατλάντα, καθώς η εταιρεία ενεργοποίησε χειροκίνητες διαδικασίες για τον υπολογισμό βάρους

Τεχνικό σφάλμα σε κρίσιμη υποδομή της Delta Air Lines την Κυριακή (22/11) προκάλεσε σημαντικές δυσλειτουργίες στις αεροπορικές συγκοινωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας σε καθυστερήσεις εκατοντάδων πτήσεων και προκαλώντας αναστάτωση σε αερολιμένες όλης της επικράτειας.

Η δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο αυτοματοποιημένο λογισμικό υπολογισμού του βάρους και της κατανομής φορτίου στα αεροσκάφη, μια διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση κάθε πτήσης.

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Η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει εναλλακτικές, χειροκίνητες διαδικασίες, προκειμένου να συνεχιστούν οι αναχωρήσεις, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τις αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για να περιορίσει τις επιπτώσεις στο δίκτυό της.

Προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων προς την Ατλάντα

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά κέντρα του κόσμου και βασικός κόμβος των δραστηριοτήτων της Delta.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επέβαλε αρχικά προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων πτήσεων της Delta με προορισμό την Ατλάντα, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση αεροσκαφών και η περαιτέρω επιβάρυνση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια, το μέτρο αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα καθυστερημένων αναχωρήσεων, επιτρέποντας τη σταδιακή πραγματοποίηση των πτήσεων.

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Οι καθυστερήσεις για τις πτήσεις με προορισμό την Ατλάντα έφταναν κατά μέσο όρο τη μία ώρα, ενώ τα προβλήματα επηρέασαν και άλλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η FAA διευκρίνισε ότι η δυσλειτουργία αφορούσε τα συστήματα της αεροπορικής εταιρείας και δεν συνδεόταν με τα δικά της συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Γιατί η βλάβη στο σύστημα βάρους μπορεί να καθηλώσει αεροσκάφη

Το τεχνικό πρόβλημα αφορούσε μια από τις βασικότερες διαδικασίες που προηγούνται της απογείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους.

Πριν από κάθε πτήση, πρέπει να υπολογίζονται με ακρίβεια το συνολικό βάρος του αεροσκάφους, η κατανομή επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η θέση του κέντρου βάρους του.

Τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για την ασφαλή απογείωση, την ευστάθεια του αεροσκάφους και τον προσδιορισμό των κατάλληλων παραμέτρων πτήσης.

Σε κανονικές συνθήκες, οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία επιταχύνουν τη διαδικασία και επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου αριθμού πτήσεων.

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Μετά τη δυσλειτουργία, η Delta κατέφυγε σε χειροκίνητες εναλλακτικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι έλεγχοι θα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

Εντούτοις, η εν λόγω προσέγγιση είναι πιο χρονοβόρα, γεγονός που διαταράσσει την κανονικότητα των αναχωρήσεων και προκαλεί καθυστερήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και τα μετέπειτα δρομολόγια.

Νέα προβλήματα λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών

Η νέα αναστάτωση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για τις μετακινήσεις τους ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Το περιστατικό έρχεται μόλις εννέα ημέρες μετά το εκτεταμένο πρόβλημα που είχε παραλύσει τις αερομεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις 13 Νοεμβρίου, η FAA είχε διατάξει την προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας βλάβης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Η αναστολή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας περισσότερες από 18.000 πτήσεις και περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες.

Αν και τα δύο περιστατικά αφορούν διαφορετικά συστήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται μεταξύ τους, αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια τεχνική δυσλειτουργία στη λειτουργία των αερομεταφορών.

Στην περίπτωση της Delta, η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες αποκατάστασης του αυτοματοποιημένου συστήματος, εφαρμόζοντας παράλληλα χειροκίνητες διαδικασίες ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι αναχωρήσεις.

Στις αρχικές ενημερώσεις δεν είχε προσδιοριστεί πότε θα αποκαθίστατο πλήρως η λειτουργία του συστήματος.