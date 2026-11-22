Η ομάδα έγινε μόλις η τρίτη στην ιστορία της Premier League που δέχεται τουλάχιστον δύο τέρματα και βλέπει παίκτη της να αποβάλλεται πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκατριάλεπτο

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άρχισε η παρουσία του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» εξελίχθηκε σε εφιάλτη πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν από πολύ νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα και δύο γκολ πίσω στο σκορ, καταγράφοντας παράλληλα μια εξαιρετικά αρνητική επίδοση στην ιστορία της Premier League.

Η αρχή έγινε στο 8ο λεπτό, όταν ο Λενί Γιορό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Γιουνάιτεντ με δέκα παίκτες. Η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε αμέσως την αριθμητική της υπεροχή: από την εκτέλεση του φάουλ που ακολούθησε, ο Ντόμινικ Σομποσλάι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 10′, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Φλόριαν Βιρτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

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Το αρνητικό ρεκόρ που συνόδευσε το ξεκίνημα του Ποτσετίνο

Η αποβολή του Γιορό και τα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του μέσα στα πρώτα 13 λεπτά έφεραν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη στατιστική κατηγορία. Συγκεκριμένα, έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που δέχεται τουλάχιστον δύο τέρματα και παράλληλα βλέπει ποδοσφαιριστή της να αποβάλλεται πριν συμπληρωθεί το πρώτο 13λεπτο ενός αγώνα.

Οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις ήταν η Γουλβς, στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ τον Απρίλιο του 2012, και η Νιούκαστλ, στο παιχνίδι απέναντι στην Μπλάκμπερν τον Οκτώβριο του 2002.

Έτσι, το ξεκίνημα του Ποτσετίνο στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σημαδεύτηκε από ένα ανεπιθύμητο ιστορικό στατιστικό, με την ομάδα του να βρίσκεται από τα πρώτα λεπτά σε εξαιρετικά δύσκολη θέση απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο.