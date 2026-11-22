Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου Λυγουριού

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στην Αργολίδα, με θύμα έναν 46χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, σε μικρή απόσταση πριν από τη διασταύρωση προς το Μετόχι. Βάσει των πρώτων στοιχείων, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο 46χρονος αναβάτης απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, γεγονός που οδήγησε στην εκτροπή του δικύκλου από την πορεία του.

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Η πτώση αποδείχθηκε ιδιαίτερα σφοδρή, τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον αναβάτη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 46χρονο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.