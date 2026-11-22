Η 51χρονη οδηγός που ακινητοποιήθηκε από τις αρχές στον Άγιο Σώστη μετά από καταδίωξη κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε, με εντολή εισαγγελέα, η 50χρονη οδηγός που συνελήφθη μετά την καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, το πρωί του Σαββάτου.

Η γυναίκα κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, μετά το περιστατικό που ξεκίνησε από την οδό Μιχαλακοπούλου και ολοκληρώθηκε στη Συγγρού, στο ύψος του Αγίου Σώστη, όπου αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημά της.

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Πώς έγινε η καταδίωξη

Στο βίντεο διερχόμενου οδηγού μοτοσικλέτας με κάμερα στο κράνος του, καταγράφεται η κινητοποίηση τριών περιπολικών της Άμεσης Δράσης και δύο μηχανών της ομάδας ΔΙΑΣ να βγαίνουν στη Συγγρού μέσα από στενούς δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Η οδηγός παρά το γεγονός ότι φάροι και σειρήνες έχουν τεθεί σε λειτουργία, δεν σταματά. Ένα περιπολικό μπαίνει μπροστά και την αναγκάζει να μειώσει ταχύτητα.

Οχτώ αστυνομικοί, αφού έχουν βγει από τα οχήματα και έχουν κατέβει από τις μηχανές, τρέχουν προς το ΙΧ. Το περικυκλώνουν. Προσπαθούν να ανοίξουν τις πόρτες, όμως είναι κλειδωμένες. Ένας αστυνομικός βγάζει το γκλοπ και επιχειρεί να σπάσει το τζάμι.

Τον βοηθούν και οι συνάδελφοί του. Με το γκλοπ καταφέρνουν να σπάσουν το τζάμι του πίσω καθίσματος, αμέσως ο ένας βάζει το χέρι του και ανοίγει τις πόρτες. Συνάδελφός του που στέκεται μπροστά στην πόρτα του οδηγού, την ανοίγει.

Από τη θέση του οδηγού βγάζουν την 50χρονη, της περνούν χειροπέδες. Μοιάζει να είναι σε σύγχυση και ζητά τον δικηγόρο της.

Το βίντεο – ντοκουμέντο από την αρχή της καταδίωξης: