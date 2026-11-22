Ο 17χρονος μέσος του Άρη πέτυχε το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναμά, χαρίζοντας στην Ελλάδα τη νίκη και μαζί την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ U17

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με τον Παναμά, χαρίζοντας στην Ελλάδα τη νίκη με γκολ στις καθυστερήσεις και μαζί την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ U17 στο Κατάρ. Με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο στον όμιλο, η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση πριν ακόμη αντιμετωπίσει το Κατάρ, στην τελευταία αγωνιστική.

Για τον 17χρονο μέσο του Άρη, το συγκεκριμένο τέρμα είχε ξεχωριστή σημασία. Στην πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το δικό του γκολ στις καθυστερήσεις έδωσε συνέχεια στην ιστορική πορεία της ομάδας, με τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο δραματικός. Ποιος είναι, όμως, ο νεαρός ποδοσφαιριστής που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής;

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Από την Ακαδημία του Άρη Κασσάνδρειας στο επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Άρη Κασσάνδρειας. Το ταλέντο του τού επέτρεψε να πάρει χρόνο συμμετοχής ακόμη και στην ανδρική ομάδα του συλλόγου, σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Το 2023 εντάχθηκε στις υποδομές της ΠΑΕ Άρης, αρχίζοντας την πορεία του από την Κ15. Στη συνέχεια ανέβηκε στην Κ17 και ακολούθως στην Κ19, εξελισσόμενος σταδιακά σε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στις μικρές ηλικιακές ομάδες των «κιτρίνων». Μάλιστα, την προηγούμενη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας Κ17, δείχνοντας πως διαθέτει και ιδιαίτερη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

Η εξέλιξή του οδήγησε τον Μανόλο Χιμένεθ να εισηγηθεί την προώθησή του στην πρώτη ομάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ηλικία 16 ετών, ο νεαρός μέσος υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του, διάρκειας τριών ετών.

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Το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα και η παρουσία στην Εθνική

Η πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα του Άρη πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου, στην αναμέτρηση με την Αναγέννηση Καρδίτσας για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Έκτοτε, ο Παπασαραφιανός έχει καταγράψει πέντε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, παίρνοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί και σε παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό.

Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής U17, με την παρουσία του στο Μουντιάλ του Κατάρ να αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ξεχωριστή στιγμή της διαδρομής του. Το γκολ απέναντι στον Παναμά τον έβαλε στο προσκήνιο, αλλά και επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία ενός ποδοσφαιριστή που έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.