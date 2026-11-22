Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταθέτει για το 2027 τις αποφάσεις για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς να αποκλείει την επιστροφή στους βομβαρδισμούς.

Με μια νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αλλά χωρίς να κλείνει οριστικά την πόρτα της διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταθέτει για τις πρώτες ημέρες του 2027 τις αποφάσεις σχετικά με την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνεντεύξεις του στο Fox News και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία.

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«Θα δούμε τι θα συμβεί μετά την 1η Ιανουαρίου», δήλωσε, ενώ σε συνομιλία του με το Reuters υπογράμμισε ότι δεν βιάζεται να λάβει αποφάσεις. Η τοποθέτησή του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, χωρίς να συνιστά οριστική ανακοίνωση στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αποτρέψει οριστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια προσωρινή διευθέτηση που θα αφήνει περιθώρια στην Τεχεράνη να επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το διπλωματικό παρασκήνιο και ο αποκλεισμός



Πίσω από τις δημόσιες απειλές, ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες. Σύμφωνα με το Associated Press, το Κατάρ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, με αντιπροσωπεία του να πραγματοποιεί επαφές στην Τεχεράνη.

Οι συνομιλίες αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται κρίσιμο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

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Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό και οικονομικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επιχειρώντας να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και να αυξήσει την πίεση στην ιρανική οικονομία.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ζητά την άρση του αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την ελάφρυνση των κυρώσεων, προτού προχωρήσει σε συμφωνία για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι ΗΠΑ ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δυνατότητα ελέγχων από διεθνείς επιθεωρητές, ενώ οι δύο πλευρές διαφωνούν για τη σειρά των κινήσεων και τις εγγυήσεις που θα πρέπει να δοθούν.

Νέα μέτωπα, αυξανόμενη ανησυχία



Την ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται και πέρα από το μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν.

Οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Ραμπίγκ, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Παράλληλα, σαουδαραβικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το δυτικό τμήμα της χώρας.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης αναχαίτιση ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η αεράμυνά της έπληξε αμερικανικό μαχητικό F-16 πάνω από τα ύδατα του Κόλπου.

Η Ουάσιγκτον διέψευσε τον ισχυρισμό.