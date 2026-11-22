Η αποβολή του Λενί Γιορό μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, αφήνοντας την ομάδα του Μάντσεστερ με δέκα παίκτες

Η Λίβερπουλ μετέτρεψε σε εφιάλτη το ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στο «Άνφιλντ» για την 11η αγωνιστική της Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» αγωνίστηκαν από πολύ νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα, δεν κατάφεραν να αντιδράσουν και γνώρισαν ακόμη μία βαριά ήττα, που τους διατηρεί στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η αποβολή του Λενί Γιορό μόλις στο 7ο λεπτό αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η Γιουνάιτεντ έμεινε με δέκα παίκτες, η Λίβερπουλ αξιοποίησε άμεσα το πλεονέκτημά της και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Με μόλις μία νίκη και επτά βαθμούς, η ομάδα του Μάντσεστερ βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ενώ έχει δεχθεί 23 γκολ, επίδοση που συνιστά τη χειρότερη αμυντική συγκομιδή του πρωταθλήματος.

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Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον 18χρονο Ενγκουμόα, ο οποίος συνδύασε γκολ και ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνετη επικράτηση. Η Λίβερπουλ ανέβηκε στην τέταρτη θέση και πλησίασε στον έναν βαθμό τη Μάντσεστερ Σίτι και την Μπράιτον.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπάθησε να αιφνιδιάσει πρώτη, με τον αρχηγό της Μπρούνο Φερνάντες να αναλαμβάνει την εκτέλεση φάουλ στο 5ο λεπτό. Η προσπάθειά του, ωστόσο, πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Άλισον. Η απάντηση της Λίβερπουλ ήρθε άμεσα, με τον Μπαρκολά να δημιουργεί ρήγμα στην αντίπαλη άμυνα και να τροφοδοτεί τον Αλεξάντερ Ίσακ, το σουτ του οποίου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λάμενς.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 7ο λεπτό. Έπειτα από σοβαρό λάθος του Ματάις Ντε Λιχτ, ο Ίσακ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, με τον Γιορό να τον ανατρέπει και να αντικρίζει την απευθείας κόκκινη κάρτα. Η αποβολή άφησε τη Γιουνάιτεντ με δέκα ποδοσφαιριστές και άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες.

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Η Λίβερπουλ δεν άργησε να εκμεταλλευτεί την αριθμητική της υπεροχή. Στο 10ο λεπτό, ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα, οι «κόκκινοι» χτύπησαν ξανά. Ο Ενγκουμόα δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Φλόριαν Βιρτς ολοκλήρωσε τη συνεργασία, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η ομάδα του Ποτσετίνο δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα και να περιορίσει τις επιθέσεις των γηπεδούχων. Η Λίβερπουλ βρήκε αρκετές ευκαιρίες για ένα τρίτο γκολ πριν από την ανάπαυλα, όμως δεν είχε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό. Ο Μπαρκολά και ο Ίσακ απείλησαν στο 59′ και στο 62′ αντίστοιχα, χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν. Η τρίτη επιτυχία, πάντως, δεν άργησε να έρθει.

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Στο 66ο λεπτό, ο Μπαρκολά πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πέρασε τους αντιπάλους του και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Ενγκουμόα. Ο 18χρονος επιθετικός εκτέλεσε αποτελεσματικά τον Λάμενς και έγραψε το 3-0, βάζοντας οριστικά τέλος στις όποιες ελπίδες της Γιουνάιτεντ για επιστροφή στο παιχνίδι.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 82ο λεπτό, όταν ο Μουνιόθ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Λίβερπουλ με το 4-0. Η ομάδα του Ποτσετίνο έφυγε από το «Άνφιλντ» με μία ακόμη βαριά ήττα, σε ένα ντεμπούτο που δύσκολα θα μπορούσε να εξελιχθεί χειρότερα.

Η βαθμολογία της Premier League: