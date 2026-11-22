Ο Ηρακλής προηγήθηκε δύο φορές με τον Άνταμ Ζούλιεβιτς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν ισάριθμες φορές διαμορφώνοντας το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο

Ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ εκτυλίχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ηρακλής αιφνιδίασε δύο φορές τον Ολυμπιακό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις, με το 2-2 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις.

Ο «Γηραιός» πήρε το προβάδισμα στο 23ο λεπτό με τον Άνταμ Ζούλιεβιτς, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Ίβι Λόπεθ.

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Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, καθώς ο Λορέντσο Σιπιόνι ισοφάρισε με εντυπωσιακό μακρινό σουτ στο 26′.

Ωστόσο, ο Ηρακλής δεν πτοήθηκε και στο 37′ χτύπησε ξανά. Ο Ζούλιεβιτς βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα, με το γκολ να εξετάζεται από το VAR και τελικά να μετρά κανονικά, καθώς καλυπτόταν από τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Οι γηπεδούχοι, όμως, είχαν την τελευταία λέξη πριν από την ανάπαυλα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κώστας Φορτούνης έκανε τη σέντρα και ο Ζότα Σίλβα με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας του Αθανασιάδη, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και βάζοντας την υπογραφή του σε ένα θεαματικό πρώτο 45λεπτο.