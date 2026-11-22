Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε πως οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Αργεντινού παίκτη δεν είναι ενθαρρυντικές, ενώ αποκάλυψε πως παίκτες έκλαιγαν



Συγκινημένος από τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο, αλλά και περήφανος για την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ.

Ο Δανός τεχνικός αποκάλυψε ότι υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν στα αποδυτήρια, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για τη νίκη και τον Αντίνο:

«Είμαι περήφανος για τη νίκη αυτή. Αντιμετωπίσαμε έναν καλό αντίπαλο. Το σταφ μου μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον προπονητή του ΟΦΗ. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι και φάνηκε από την αρχή. Είμαι χαρούμενος για το πως οι παίκτες μου αντέδρασαν στον τραυματισμό του Αντίνο. Είχα ποδοσφαιριστές που έκλαιγαν. Κερδίσαμε για κείνον. Όπως κάναμε για όλους τους άλλους σοβαρούς τραυματισμούς τον Ίνγκασον, τον Παντελίδη, τον Ουναΐ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους παίκτες μου, τους αγαπώ.



Ο Αντίνο είναι πιστός στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Πολύ καλό παιδί. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο 100%, αλλά μάλλον έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό μας παίκτη για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για το παιχνίδι:

«Ήταν πολύ δύσκολο. Όπως είπαμε μπορούσαμε μόνο να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε γι’ αυτόν και να παίζουμε του χρόνου σε μία καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο αντίπαλος ξεκίνησε καλύτερα και κέρδισε ένα καθαρό πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι λόγω του mentality και της ποιότητας των ποδοσφαιριστών μας».

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Για τον τραυματισμό του Αντίνο:

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε καθόλου, μηδέν, αλλά μπορούμε να προσαρμοστούμε λίγο. Υπάρχει διαφορά από την αλλαγή και την προσαρμογή. Δεν αλλάξαμε την προσέγγισή μας μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ. Η δουλειά μου ως προπονητής είναι να πάρω το καλύτερο που μπορώ από τους επιθετικούς παίκτες μας».

Για το αν αξίζει η αποψινή νίκη παραπάνω από τρεις βαθμούς:

«Συμφωνώ. Όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να τραυματίζεται σοβαρά, αντιδράς. Έχουμε καλά αποδυτήρια. Οι παίκτες αγαπούν ο ένας τον άλλον, το σταφ αγαπάει τους παίκτες. Έχουμε χάσει αρκετούς σημαντικούς παίκτες (Ίνγκασον, Παντελίδης, Ουναΐ) και τώρα ο Αντίνο. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν παίξουμε με τρεις τερματοφύλακες, επειδή δεν έχουμε επιθετικούς θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Και θα το κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε.

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Λυπάμαι για τους παίκτες μας που έχουν τραυματιστεί. Το καλοκαίρι ο Κοτσόλης μου έδειξε μία λίστα με τους μεταγραφικούς μας στόχους και οι περισσότεροι από κείνους είναι τώρα ποδοσφαιριστές μας. Το μεταγραφικό παράθυρο που κάναμε το καλοκαίρι ήταν 10/10. Κάποιοι παίκτες τώρα θα πάρουν παραπάνω λεπτά, οπότε αν είναι τοπ ποδοσφαιριστές, πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία τους.

Όπως κάναμε και σήμερα. Δεν έχουμε ίδιο ποδοσφαιριστή με τον Αντίνο, αλλά έχουμε παίκτες με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν. Νιώθω άσχημα για όλους τους τραυματίες, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να γυρίσουν όσο πιο δυνατοί γίνεται. Η δουλειά εμένα και του σταφ μου συνεχίσει να είναι να κερδίζουμε».