Ο Αρμάντο Γκονσάλες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με κεφαλιά στο 83ο λεπτό, έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό ως αλλαγή

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ απέναντι στον Ηρακλή, βρίσκοντας δύο φορές δίχτυα μέσα σε διάστημα τριών λεπτών και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Στο 80ό λεπτό, ο Λέον Μπέιλι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, ανεβάζοντας το σκορ στο 5-2. Ο Τζαμαϊκανός έφτασε έτσι στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, σε μία ακόμη παραγωγική εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

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Λίγο αργότερα, ο Αρμάντο Γκονσάλες χρειάστηκε μόλις μία επαφή με την μπάλα για να χριστεί σκόρερ. Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι έκανε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο νεοεισελθών επιθετικός σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά για το 6-2 στο 83ο λεπτό.

Ο Γκονσάλες είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 82′, αντικαθιστώντας τον Ζοάο Σίλβα, ενώ ο Τζόελ Ρόκα είχε πάρει τη θέση του Μπέιλι στην ίδια διακοπή.