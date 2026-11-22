Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους αναδείχθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, διατηρώντας την ομάδα του σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Ηρακλή και πήρε τη νίκη με το ευρύ 6-2, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Οι Θεσσαλονικείς δυσκόλεψαν τους Πειραιώτες στο πρώτο μέρος, όμως μετά την ανάπαυλα η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πέτυχε τέσσερα γκολ και έφτασε σε μια εμφατική επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Μάριους Μουαντίλματζι, με γκολ και ασίστ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε την απόσταση των τεσσάρων βαθμών από την κορυφή της Stoiximan Super League και πλέον στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μίλαν για το Europa League.

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Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εμπιστεύτηκε τον Ορτέγκα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάλιακα και Τικνιζάν στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Πιρόλα στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Οι Φρόιλερ και Σιπιόνι αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ο Μπέιλι και ο Ζότα Σίλβα κινήθηκαν στα άκρα, ο Φορτούνης ανέλαβε τον δημιουργικό ρόλο και ο Μάριους ξεκίνησε στην κορυφή.

Από την πλευρά του, ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε τον Ηρακλή με σχηματισμό 3-4-2-1. Ο Αθανασιάδης βρέθηκε στην εστία, με τους Βούρο, Πίνα και Λαουρίτσεν στην τριάδα της άμυνας. Οι Σόρια και Νανού κάλυψαν τις πλευρές, οι Σουρλής και Κράιντς αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ οι Μπαρθένας και Λόπεθ κινήθηκαν πίσω από τον προωθημένο Ζούλιεβιτς.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά και έφτασε κοντά στο γκολ στο 8ο λεπτό. Ο Σάλιακας σέντραρε από δεξιά, η μπάλα έπειτα από διαδοχικές κόντρες στρώθηκε στον Φορτούνη, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία, αλλά ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

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Ο Ηρακλής ισορρόπησε σταδιακά την αναμέτρηση και στο 17’ δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του. Ο Σόρια ξεκίνησε την αντεπίθεση και τροφοδότησε τον Λόπεθ, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς τον Κράιντς. Το σουτ του τελευταίου από το ύψος της περιοχής δεν αιφνιδίασε τον Ορτέγκα, που μπλόκαρε σταθερά.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να προηγηθεί στο 23’. Ο Λόπεθ έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Ζούλιεβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 0-1.

Η αντίδραση των γηπεδούχων δεν άργησε. Στο 26’, ο Λορέντσο Σιπιόνι πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, στέλνοντάς την στη γωνία του Αθανασιάδη για το 1-1.

Ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν πτοήθηκε και στο 38’ πήρε ξανά το προβάδισμα με παρόμοιο τρόπο. Ο Λόπεθ βρήκε εκ νέου τον Ζούλιεβιτς με κάθετη πάσα, με τον επιθετικό των φιλοξενούμενων να εκτελεί εύστοχα για δεύτερη φορά και να διαμορφώνει το 1-2.

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Το σκορ αυτό δεν έμεινε για πολύ. Στο 47ο λεπτό, ο Κώστας Φορτούνης έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Ζότα Σίλβα ολοκλήρωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 2-2.

Η επανάληψη άρχισε με ένταση, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι στο πρώτο λεπτό μετά την ανάπαυλα, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR η αρχική απόφαση άλλαξε και καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν και στο 54’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Ο Μάριους Μουαντίλματζι τροφοδότησε τον Λίον Μπέιλι, ο οποίος με διαδοχικές προσποιήσεις απέφυγε τον αντίπαλό του και με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι δύο πρωταγωνιστές αντάλλαξαν ρόλους. Αυτή τη φορά ο Μπέιλι δημιούργησε από τα αριστερά, με τον Μουαντίλματζι να εκτελεί με τη μία από κοντινή απόσταση και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-2.

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Ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να έχει τον έλεγχο και στο 60’ έφτασε κοντά σε ακόμη ένα γκολ. Ο Φορτούνης μπήκε στην περιοχή από αριστερά και επιχείρησε το διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από την εστία του Αθανασιάδη.

Στο 77’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν νέο πέναλτι, έπειτα από χέρι του Τσάκλα σε προσπάθεια του Σα. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε αρχικά την εκτέλεση, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Ο έλεγχος του VAR, ωστόσο, οδήγησε σε επανάληψη, καθώς παίκτης του Ηρακλή είχε εισέλθει νωρίτερα στην περιοχή. Ο Μπέιλι πήρε αυτή τη φορά την ευθύνη και ευστόχησε, γράφοντας το 5-2 στο 80’.

Το επιθετικό ξέσπασμα των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε στο 83’. Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο νεοεισελθών Αρμάντο Γκονσάλες, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, νίκησε τον Αθανασιάδη με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 6-2.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μια αναμέτρηση στην οποία χρειάστηκε να ανατρέψει δύο φορές το προβάδισμα του Ηρακλή, προτού κυριαρχήσει απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσει σε μια ευρεία νίκη.