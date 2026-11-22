Ο τραυματισμός του Αντίνο στο γόνατο καθιστά πλέον την απόκτηση ενός βασικού εξτρέμ την απόλυτη προτεραιότητα για τη διοίκηση ενόψει της μεταγραφικής περιόδου

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν. Τη στιγμή που οι Πράσινοι έχουν βρει τον αγωνιστικό τους δρόμο και διεκδικούν με αξιώσεις τους στόχους τους, ένας ακόμη σοβαρός τραυματισμός έρχεται να προκαλέσει «πονοκέφαλο». Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Αντίνο, με τις πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του γονάτου του να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός του Ίνγκασον, ο οποίος τέθηκε εκτός για ολόκληρη τη σεζόν, ενώ ακολούθησε εκείνος του Αζεντίν Ουναΐ. Aν συνυπολογιστεί και η περίπτωση του Παντελίδη, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν προκύψει στο πράσινο στρατόπεδο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόκειται για σημαντικά πλήγματα, τα οποία δεν επηρεάζουν απλώς το βάθος του ρόστερ, αλλά αφαιρούν από τον Νίστρουπ ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να έχουν συμβολή στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

Επιτακτική ανάγκη για βασικό εξτρέμ

Ο τραυματισμός του Αντίνο δημιουργεί πλέον ένα τεράστιο κενό στα άκρα της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση και η απόκτηση ενός εξτρέμ βρισκόταν στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας για τον Ιανουάριο.

Πλέον, τα δεδομένα αλλάζουν. Γιατί οι Πράσινοι χρειάζονται έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει αμέσως πρωταγωνιστικό ρόλο και να προσφέρει ποιότητα, ταχύτητα, δημιουργία και αποτελεσματικότητα στο επιθετικό παιχνίδι.

Μέχρι να ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, ο Νίστρουπ καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω. Και μία από αυτές μπορεί να είναι ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο νεαρός Κροάτης δεν είχε πάρει μέχρι τώρα τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε, όμως απέναντι στον ΟΦΗ έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη εναλλακτική επιλογή. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του τραυματία Αντίνο, πήρε πρωτοβουλίες, απείλησε την αντίπαλη εστία και επισφράγισε την καλή του εμφάνιση με ένα εξαιρετικό γκολ.

Η παρουσία του αποτέλεσε ένα από τα θετικά στοιχεία της αναμέτρησης και ενδεχομένως να σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου με περισσότερες ευκαιρίες για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό.

Ασφαλώς, ο Γιάγκουσιτς δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως αντικαταστάτης του Αντίνο, καθώς διαθέτει διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά και χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό. Ωστόσο, η ποιότητα και η δημιουργικότητά του μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε αυτή τη χρονική περίοδο.

Ο Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία δύσκολη κατάσταση, να προσαρμόσει τα αγωνιστικά του πλάνα και να διατηρήσει τον Παναθηναϊκό σε τροχιά επιτυχιών μέχρι τον Ιανουάριο.

Τότε, η διοίκηση θα πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτηση ενός εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά. Γιατί η ανάγκη που υπήρχε ήδη στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Τριφυλλιού έχει μετατραπεί πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα.