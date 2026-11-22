Το κλιμάκιο του FBI βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα από την προηγούμενη εβδομάδα αναζητώντας στοιχεία σχετικά με τις επαφές και τις δραστηριότητες της πρώην πρέσβεως

Στην Αθήνα φέρεται να βρίσκονται πράκτορες του FBI, οι οποίοι διερευνούν καταγγελίες που αφορούν τη δραστηριότητα της πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στο επίκεντρο βρίσκονται ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και η πιθανή αξιοποίηση της διπλωματικής της θέσης για την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις περίπου έναν μήνα μετά την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2026.

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Σύμφωνα με το Mega, το κλιμάκιο του FBI βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα από την προηγούμενη εβδομάδα, αναζητώντας στοιχεία σχετικά με τις επαφές και τις δραστηριότητες της πρώην πρέσβεως.

Οι επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται οι σχέσεις που φέρεται να είχε αναπτύξει η Γκίλφοϊλ με ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, η πρώην πρέσβης φέρεται να απολάμβανε πολυτελή φιλοξενία, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Έλληνα εφοπλιστή Νίκο Τσάκο και την καταγγελλόμενη κάλυψη της διαμονής της Γκίλφοϊλ σε πολυτελές ξενοδοχείο το Παρίσι.Η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον και λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εφοπλιστή, καθώς η Tsakos Energy Navigation είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

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Ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι εάν η φιλοξενία και οι προσωπικές επαφές συνδέονταν με την άσκηση των διπλωματικών καθηκόντων της Γκίλφοϊλ ή με την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία του Έρικ Ντίτερς, δωρητή των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της προς την American Express.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του CBS News, το αίτημα φέρεται να συνδεόταν με την υπόσχεση πρόσβασης σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Ντίτερς έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι επρόκειτο για συμφωνία ανταλλάγματος, ενώ δήλωσε ότι δεν κατέβαλε το συγκεκριμένο ποσό.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, απορρίπτοντας τις καταγγελίες.

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Οι επιστολές του Ρόμπερτ Γκαρσία

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει αποστείλει σειρά επιστολών για την υπόθεση και ειδικότερα σχετικά με τις σχέσεις της με ‘Ελληνες επιχειρηματίες.

Το μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ άλλων, εγκαλεί την Γκίλφοϊλ για τα 100.000 δολάρια τα οποία φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς για να εξοφλήσει χρέη της, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, η Επιτροπή έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τον Ντρου Λιντς, συνεργάτη της Γκίλφοϊλ, για τον ενδεχόμενο ρόλο του στις επικοινωνίες με τον Ντίτερς και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.