Το υπουργείο Εμπορίου της χώρας προβλέπει ότι οι συνολικές εξαγωγές θα ανέλθουν στα 1,17 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 65%

Η ασιατική οικονομία γίνεται η τέταρτη στον κόσμο που ξεπερνά το ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε εξαγωγές, με τους ημιαγωγούς να πρωταγωνιστούν. Η εκρηκτική ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, η άνοδος των καλλυντικών και οι ισχυρές επιδόσεις της βιομηχανίας δημιουργούν νέα δεδομένα για το διεθνές εμπόριο.

Ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία της κατέγραψε η Νότια Κορέα, καθώς η αξία των εξαγωγών της ξεπέρασε για πρώτη φορά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή δυναμική της χώρας στις διεθνείς αγορές και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Νότια Κορέα γίνεται η τέταρτη χώρα παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο, μετά τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για ημιαγωγούς, οι οποίοι αποτελούν βασικό συστατικό των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων και των προηγμένων υπολογιστικών εφαρμογών.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατραπεί σε ισχυρό μοχλό για τη νοτιοκορεατική βιομηχανία, ενισχύοντας τη ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι ημιαγωγοί στην κορυφή

Ο κλάδος των ημιαγωγών αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή της εξαγωγικής επίδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, οι εξαγωγές μικροκυκλωμάτων ανήλθαν σε 396,8 δισ. δολάρια κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 43% των συνολικών εξαγωγών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αξία αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ για την αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Νότια Κορέα διαθέτει ορισμένους από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγή προηγμένων μικροκυκλωμάτων μνήμης.

Η αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ, καθώς τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη νοτιοκορεατική βιομηχανία.

Παράλληλα, όμως, ενισχύει την εξάρτηση της οικονομίας από έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις στη ζήτηση και στις τιμές.

Στα 1,17 τρισ. δολάρια ο στόχος για το 2026

Το υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Κορέας προβλέπει ότι οι συνολικές εξαγωγές θα φτάσουν τα 1,17 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Διαφήμιση

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, η επίδοση θα αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 65% σε σχέση με το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του 2025.

Η δυναμική δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους ημιαγωγούς. Οι εξαγωγές των υπόλοιπων προϊόντων καταγράφουν αύξηση 20%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία της βιομηχανίας καλλυντικών, η οποία επωφελείται από την παγκόσμια δημοτικότητα των νοτιοκορεατικών προϊόντων ομορφιάς.

Οι εξαγωγές καλλυντικών έχουν ήδη ξεπεράσει τα 12,4 δισ. δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και επιβεβαιώνοντας την εμπορική επιτυχία της λεγόμενης K-beauty στις διεθνείς αγορές.

Εμπορικό πλεόνασμα σχεδόν 300 δισ. δολαρίων

Η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 21% και έφτασαν τα 635,1 δισ. δολάρια έως τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

Παρά την άνοδο αυτή, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ιδιαίτερα πλεονασματικό, με θετικό αποτέλεσμα περίπου 295 δισ. δολαρίων για το πρώτο δεκάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία.

Η εξέλιξη ενισχύει τη θέση της Νότιας Κορέας στο διεθνές εμπόριο, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογικής εξειδίκευσης για μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές.

Το μήνυμα του προέδρου

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, χαιρέτισε την ιστορική επίδοση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα οφέλη από την εξαγωγική ανάπτυξη δεν πρέπει να περιοριστούν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Όπως επισήμανε, η οικονομική επιτυχία θα πρέπει να μεταφραστεί σε ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νοτιοκορεατική οικονομία: τη διάχυση της ανάπτυξης σε περισσότερους κλάδους και κοινωνικές ομάδες, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογική βιομηχανία συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Η Νότια Κορέα δείχνει ότι η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αναδιαμορφώνει μόνο τις τεχνολογικές αγορές, αλλά επηρεάζει πλέον καθοριστικά και τις εμπορικές ισορροπίες μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών.

Το ερώτημα για τα επόμενα χρόνια είναι εάν αυτή η δυναμική θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ή εάν η μεγάλη εξάρτηση από τους ημιαγωγούς θα καταστήσει την οικονομία πιο ευάλωτη σε μια πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.