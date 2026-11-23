Σάλος έχει προκληθεί με την απόφαση του Ιράν – Ξεσηκωμός από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητούν την παρέμβαση της FIFA.

Κατακραυγή έχει ξεσπάσει για την απόφαση του Ιράν να απαγορεύσει στους άνδρες να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών.

Ανθρωπιστικές αντιδράσεις ανά τον κόσμο αντιδρούν ζητώντας άμεσα την παρέμβαση της FIFA, καθώς υποστηρίζουν πως πρόκειται για μία εξέλιξη με έντονο αρνητικό αντίκτυπο στο ποδόσφαιρο.

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Συγκεκριμένα, την αντίθεσή τους με την απόφαση των ιρανικών αρχών έχουν εκφράσει οι: Human Rights Watch, Amnesty International και Sport & Rights Alliance.



