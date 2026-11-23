Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής του Άρη κατάφερε να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο στο Κατάρ παρά την πρόσφατη θλάση που υπέστη στον αγώνα στη Λιβαδειά

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός ήρθε στο προσκήνιο μετά το λυτρωτικό γκολ της Εθνικής Παιδιών επί του Παναμά, στέλνοντας ουσιαστικά την ομάδα του στους «32» του Παγκοσμίου το οποίο διεξάγεται στο Κατάρ.

Μόνο το γεγονός ότι είναι παίκτης του Άρη, αποτελεί έναν λόγο παραπάνω που ο «μικρός» έρχεται στο προσκήνιο. Κι ο λόγος είναι ότι δυστυχώς ο Άρης μόλις τα δύο τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να ασχολείται παραπάνω με το κεφάλαιο «τμήματα υποδομής». Μία ομάδα που κατ’ ομολογία δεν έδινε έμφαση στην παραγωγή ποδοσφαιριστών. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει οικονομικά όπως ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπιασε και τα δικά της στάνταρ.

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Ο Παπασαραφιανός είναι ακόμη μία περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία ο Άρης… άντλησε από την Χαλκιδική. Όπως κι άλλους τα προηγούμενα χρόνια (Γιαννιώτας, Αβραάμ Παπαδόπουλος).

Ο Παπασαραφιανός έκανε τα άλματα από την Κ-15 στην πρώτη ομάδα αρκετά γοργά τα τελευταία χρόνια. Λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2025 και έπρεπε να περιμένει έναν χρόνο για να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Όπως επίσης έπρεπε να περάσουν 13 μήνες για την πρώτη του παρουσία σε βασική ενδεκάδα, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο τον περασμένο Οκτώβριο. Εκεί όπου ήταν από τους διακριθέντες του Άρη και το εξαργύρωσε λίγες μέρες μετά με την παρουσία του στην ενδεκάδα του αγώνα στη Λιβαδειά.

Οσοι τον ξέρουν, τον έχουν ζήσει και τον ζουν ακόμα, κάνουν λόγο για ένα 17χρονο με μυαλό 25άρη. Σκέψη, νοοτροπία και… αέρα μέσα στο γήπεδο. Στοιχεία που ξεχώρισαν και στο σταφ της ομάδας από το περασμένο καλοκαίρι, όταν για πρώτη φορά έζησαν τόσο έντονα τον «μικρό». Για άλλωστε όταν η κουβέντα πηγαίνει στους… βενιαμίν του ρόστερ, πάντα ξεκινάει από τον Παπασαραφιανό.

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Και τώρα με την παρουσία του στο Κατάρ αυτή η κουβέντα μεγαλώνει. Και μάλιστα όλα έγιναν στο όριο, αφού πριν ενσωματωθεί στην Εθνική υπέστη θλάση στη Λιβαδειά και τέθηκε εν αμφιβόλω η παρουσία του στο Παγκόσμιο. Εκείνα τα δάκρυα λύπης, λίγες εβδομάδες αργότερα έγιναν δάκρυα χαράς.

Το θέμα πλέον είναι ο Άρης να αξιοποιήσει τον Παπασαραφιανό. Όχι να τον… κάψει, αλλά να τον προωθήσει σταδιακά και σωστά. Όπως επίσης το δικό του καθήκον είναι να μείνει προσγειωμένος και να δουλέψει διότι ακόμα έχει δρόμο μπροστά του. Αμφότεροι έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν και ο Άρης φαίνεται να… ψήνεται λίγο παραπάνω μετά την περσινή πορεία της Κ-19 ως τον τελικό του Κυπέλλου. Ήταν και ο Παπασαραφιανός εκεί. ‘Ένα ματς που μπορεί να εξελιχθεί σε… φάρο για τον Άρη ώστε να εστιάσει περισσότερο τους «μικρούς». Αρκεί να δει το… φως.