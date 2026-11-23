Η ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» υπέστη σοβαρές ζημιές, ανατράπηκε και βρίσκεται σε κατάσταση βύθισης σε λιμάνι της Βεγγάζης

Την άμεση διερεύνηση δύο επιθέσεων εναντίον πλοίων στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης ζητά ο ΟΗΕ, μετά τα πλήγματα της Κυριακής (22/11) που έπληξαν ρωσικό πολεμικό σκάφος εντός του λιμανιού και ένα εμπορικό πλοίο στα ανοικτά της πόλης.

Βάσει δορυφορικών δεδομένων που ανέλυσε το Reuters, η ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» υπέστη σοβαρές ζημιές, ανατράπηκε και βρίσκεται σε κατάσταση βύθισης, με τις λιβυκές Αρχές να αποδίδουν τα συμβάντα σε επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά.

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Russian corvette Merkury has sunk in the Libyan port of Benghazi after a strike by Ukrainian unmanned boats. https://t.co/wqK8mTqfzb — Clash Report (@clashreport) November 22, 2026

Επίσημη ανάληψη ευθύνης δεν έχει καταγραφεί, ωστόσο τα περιστατικά συμπίπτουν με την κλιμάκωση των ουκρανικών πληγμάτων κατά ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών στόχων μακριά από το μέτωπο.

Τα πλήγματα στη Βεγγάζη

Η πρώτη επίθεση εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου ήταν αγκυροβολημένο το ρωσικό πλοίο για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο διμερούς ναυτικής συνεργασίας.

Ενώ αρχικά λιβυκά μέσα έκαναν λόγο για έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε πως η έκρηξη προήλθε από ρωσικό σκάφος, το οποίο πιθανότατα στοχοποιήθηκε από drones.

Footage of the Russian Navy’s Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab Διαφήμιση Διαφήμιση November 22, 2026

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το πλοίο ως τη ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» κλάσης Steregushchiy, πληροφορία που ενισχύθηκε από δορυφορικές λήψεις της εταιρείας Vantor, οι οποίες απεικονίζουν το πολεμικό πλοίο ανατραμμένο με μόνο την πλώρη να εξέχει από το νερό. Οι τοπικές Αρχές διαβεβαίωσαν πως η πυρκαγιά κατασβέστηκε και η λειτουργία του λιμένος συνεχίζεται κανονικά.

BREAKING: New videos show Ukrainian naval drones striking Russian military-linked cargo vessels off the coast of Benghazi in Libya right now. The attacks come just 12 hours after the Ukrainians sank the 105-meter-long Russian Navy corvette Merkury in the Port of Benghazi. https://t.co/TpJb5bqZ5O — Visegrád 24 (@visegrad24) November 22, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου τύπου ro-ro με σημαία Μάλτας στα ανοικτά της πόλης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ανατολικής Λιβύης, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, ενώ επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός μελών του πληρώματος. Το δίκτυο Αλχαντάθ μετέδωσε πως οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της περιοχής αναχαίτισαν πάνω από 12 εκρηκτικά drones, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί η ταυτότητα των δραστών.

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Η παρέμβαση του ΟΗΕ

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε έντονη ανησυχία, ζητώντας μέσω της πλατφόρμας Χ «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα» για την απόδοση ευθυνών. Ο ΟΗΕ απέφυγε να κατονομάσει υπαίτιους, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού της λιβυκής κυριαρχίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ δέκα λιμενικοί τραυματίστηκαν κατά το πρώτο χτύπημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Αν και η εμπλοκή της Ουκρανίας παραμένει ανεπιβεβαίωτη, οι επιθέσεις εντάσσονται σε μια περίοδο εντεινόμενης ουκρανικής δραστηριότητας κατά ρωσικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης με drone στη Βαλτική το Σάββατο (21/11).

Η Λιβύη, διαιρεμένη μεταξύ της αναγνωρισμένης κυβέρνησης στην Τρίπολη και της διοίκησης στη Βεγγάζη που πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, διαμηνύει πως δεν επιθυμεί να καταστεί πεδίο ξένων συγκρούσεων, με τις δύο πλευρές να καταδικάζουν ομόφωνα τα περιστατικά ως απειλή για την εθνική τους ασφάλεια.

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Προειδοποιήσεις από Λιβύη

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αποτελεί μέρος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.

Οι αρχές της Βεγγάζης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ανάλογη θέση διατύπωσε και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη, η οποία απέρριψε οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρατεταμένης πολιτικής και στρατιωτικής διαίρεσης της χώρας.

Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά αστάθεια και ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.

Σήμερα διαθέτει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις. Η μία εδρεύει στην Τρίπολη, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

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Η δεύτερη έχει την έδρα της στη Βεγγάζη και πρόσκειται στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του.

Οι δύο πλευρές, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Λιβύης στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις στα πλοία επαναφέρουν έτσι το ζήτημα της ασφάλειας των λιβυκών λιμανιών, αλλά και τον κίνδυνο η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία να αποκτήσει νέες διαστάσεις στη Μεσόγειο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται»

Σημειώνεται ότι την Κυριακή φωτιά ξέσπασε στο ρωσικό φορτηγό πλοίο “Sparta II” μετά από πλήγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση πιθανότατα βρίσκεται η Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο.

Το πλοίο, που κατευθυνόταν από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ, υπέστη ζημιές ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού Γκόγκλαντ, σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές. Στη συνέχεια έχασε την ικανότητα ελιγμών και παρασύρθηκε στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, όπου αγκυροβόλησε ανοιχτά της Λοβίισα.

Και τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με σωσίβιες λέμβους και μεταφέρθηκαν σε άλλο πλοίο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά συνεχιζόταν την Κυριακή, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή φινλανδικών, εσθονικών και ρωσικών μέσων. Οι φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τα υπόλοιπα πλοία στην περιοχή.

Άγνωστο το φορτίο του πλοίου

Το “Sparta II” συνδέεται με τη ρωσική εταιρεία Oboronlogistika, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφορών στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί το φορτίο του πλοίου, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να μετέφερε στρατιωτικό υλικό.

Μετά το περιστατικό, οι φινλανδικές αρχές επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας. Παράλληλα, διερευνούν αναφορά για πιθανή παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε ότι ο πόλεμος “επεκτείνεται στις γειτονικές μας περιοχές”, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία. Οι αρχές της Εσθονίας συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ σουηδικά μαχητικά συμμετείχαν στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ.