Αιματηρή κατάληξη είχε πάρτι baby shower στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τρεις νεκρούς και έναν τραυματία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πάρτι baby shower στο Οχάιο των ΗΠΑ, έπειτα από ένοπλη ενδοοικογενειακή συμπλοκή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο εκδηλώσεων «Pandora’s Magical Events Venue» στην πόλη Πάρμα, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ, όπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από κλήσεις για πυροβολισμούς.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας εκ των δύο ενόπλων, ηλικίας 29 ετών, συνελήφθη και κρατείται, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, οι αρχές διερευνούν εάν ο 29χρονος ξεκίνησε την επίθεση ή αν έδρασε σε νόμιμη άμυνα. Ο δεύτερος ένοπλος, ηλικίας 19 ετών, έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Από τις αρχές δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο θυμάτων: πρόκειται για την 17χρονη Λίζια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ, ο οποίος ήταν ο πατέρας της εγκυμονούσας για την οποία διοργανωνόταν η εκδήλωση. Η μέλλουσα μητέρα δεν τραυματίστηκε. Αντίθετα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα στοιχεία του 19χρονου νεκρού, καθώς και της 39χρονης γυναίκας που δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι και νοσηλεύεται.

Βάσει των πρώτων στοιχείων της έρευνας, ο 19χρονος ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι δεν ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση. Ο 29χρονος που κρατείται φέρεται να είναι συγγενής της εγκύου.

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε και τα δύο πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Την Κυριακή, οι ερευνητές εξέταζαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και έπαιρναν καταθέσεις προκειμένου να ανασυνθέσουν το χρονικό της τραγωδίας, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί και βαλλιστική εξέταση για να διαπιστωθεί από ποιο όπλο βλήθηκε κάθε θύμα. Τον τελικό λόγο για την απαγγελία κατηγοριών στον 29χρονο θα έχουν οι εισαγγελικές αρχές.