Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα της ομάδας του, η οποία πέτυχε τέσσερα τέρματα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κάνει χατ τρικ

Ο Αλέσιο Λίσι υπογράμμισε τη σημασία της εμφατικής επικράτησης του ΠΑΟΚ με 4-0 απέναντι στην Κηφισιά, επισημαίνοντας πως η ομάδα του βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό μομέντουμ, ενώ στάθηκε και στη δυσκολία της αναμέτρησης απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στις ομάδες του Big 4.

Ο Δικέφαλος έφτασε στη νίκη στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να σημειώνει χατ τρικ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα της ομάδας και τη συνέχεια που δίνει στα θετικά αποτελέσματα.

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Ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως η συγκεκριμένη νίκη είχε ξεχωριστή αξία, καθώς η Κηφισιά έχει αποδείξει ότι μπορεί να δυσκολέψει τους ισχυρούς του πρωταθλήματος, ιδιαίτερα μακριά από την έδρα της.

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι

Για την εμφάνιση και τη νίκη του ΠΑΟΚ:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει το πολύ καλό σερί της, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Μετά την πρώτη διακοπή, όταν δεν πήγαμε τόσο καλά, αποκτήσαμε την εμπειρία και μπορέσαμε να είμαστε πλέον η ίδια ομάδα που ήμασταν και πριν από τη δεύτερη διακοπή, διατηρώντας αυτό το σερί».

Για το αν η επικράτηση απέναντι στην Κηφισιά ήταν μία νίκη-δήλωση:

«Δεν ήταν μία απλή νίκη, ήταν κάτι παραπάνω, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι απλό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Η Κηφισιά έχει δείξει πολύ καλή εικόνα απέναντι σε όλες τις ομάδες του Big 4 και κυρίως εκτός έδρας».