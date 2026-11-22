Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα μετά τη νίκη του, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Κυριακή (22/11) η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις να συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς σημαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτοπορία, καθώς επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε εμφατική νίκη με 6-2 απέναντι στον Ηρακλή και παρέμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με άνεση από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, επικρατώντας 4-0, και διατήρησε την τέταρτη θέση, στο -8 από την πρώτη θέση και στο +3 από τον Άρη.

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Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες έπειτα από επτά διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου και ανεβαίνοντας στην πρώτη οκτάδα. Αντίθετα, Λεβαδειακός και Ατρόμητος μοιράστηκαν βαθμούς μετά το μεταξύ τους 1-1.

Η βαθμολογία της Super League: