Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα, επικρατώντας με 4-0, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να σημειώνει τρία γκολ.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου βρήκε δίχτυα τρεις φορές, οδηγώντας την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση, ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 19ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Φαν Έιμα.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό.

Ο Κένι δημιούργησε την ευκαιρία με εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ιδανικά, ανοίγοντας το σκορ. Ο Σέρβος απείλησε ξανά τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 11΄ έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα, όταν ο Χατζηδιάκος βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, αλλά η προσπάθειά του απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.

Η αποστολή της Κηφισιάς έγινε ακόμη δυσκολότερη στο 19ο λεπτό. Ο Φαν Έιμα έκανε σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες στον Κένι και αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Ο Εντιαγέ και ο Ζαφείρης δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Αναγνωστόπουλο, ενώ η Κηφισιά προσπάθησε να απειλήσει στην αντεπίθεση.

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Μάλιστα, στο 44΄ ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε προσπάθεια του Κυριακόπουλου, κρατώντας το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και να αναζητά περισσότερα γκολ.

Αφού πρώτα έχασε σημαντικές ευκαιρίες, ο Δικέφαλος έφτασε στο 2-0 στο 52΄. Ο Ζαφείρης τροφοδότησε τον Εντιαγέ και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε ξανά δράση. Με εξαιρετικό πλασέ στη γωνία, έπειτα από πάσα του Εντιαγέ, διαμόρφωσε το 3-0 και ουσιαστικά έβαλε τέλος σε κάθε αμφιβολία για τον νικητή.

Ο Σέρβος βρήκε ξανά δίχτυα στο 59΄, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Η βραδιά του αρχηγού ολοκληρώθηκε στο 73ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 4-0 και συμπληρώνοντας το χατ-τρικ του.

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Αμέσως μετά αντικαταστάθηκε από τον Καμαρά, με τον ρυθμό να πέφτει αισθητά στα τελευταία λεπτά.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει μία εμφατική νίκη και τον Ζίβκοβιτς να γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης.

Γκολ: Ζίβκοβιτς 4’, Εντιαγέ 52’, Ζίβκοβιτς 55’, Ζίβκοβιτς 73’ (πέναλτι)

Κίτρινες κάρτες: Εντιαγέ 13’ / Αμπάντα 14’, Μπένι 55’

Κόκκινες κάρτες: Βαν Έιμα 19’ (απευθείας αποβολή)

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι (Ελουστόντο 74’), Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς (Καμαρά 74’), Ζαφείρης (Λουσέ 63’), Εντιαγέ (Ντεσπόντοφ 63’), Μύθου (Χατσίδης 81’).

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Αμπάντα (Πολυκράτης 76’), Βαν Έιμα, Ζολίμπουα, Μπένιλ (Δοϊρανλής 60’), Πόμπο, Γιαγκνέ, Κουσουλός (Πέτκοφ 46’), Κυριόπουλος (Μπούλα 60’), Χριστόπουλος (Θεοδωρίδης 60’).