Το όνομα του Αφροαμερικανού ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ντόρις «Ντόρι» Μίλερ θα διατηρήσει το νεότερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, USS Doris Miller (CVN-81), παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν το πλοίο να μετονομάζεται προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του Μίλερ, οι προετοιμασίες για την κατασκευή του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου συνεχίζονται κανονικά, με την τελετή τοποθέτησης της τρόπιδας να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Newport News Shipbuilding στη Βιρτζίνια, του μοναδικού ναυπηγείου που κατασκευάζει αμερικανικά αεροπλανοφόρα.

«Η κληρονομιά του Ντόρις Μίλερ δεν αποτελεί μόνο μέρος της ιστορίας της οικογένειάς μας, αλλά της αμερικανικής ιστορίας», δήλωσε ο Τόμας Μπλέντσόου, ανιψιός δεύτερης γενιάς του ήρωα, εκφράζοντας την ικανοποίηση της οικογένειας για τη συνέχιση του σχεδίου. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή της στην τελετή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πλησιάζει η 85η επέτειος της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ, στις 7 Δεκεμβρίου 1941, όταν ο Μίλερ επέδειξε εξαιρετικό θάρρος κάτω από πυρά.

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Ο Ντόρις Μίλερ, με καταγωγή από το Τέξας, υπηρέτησε στο αμερικανικό Ναυτικό και έγινε γνωστός για τη δράση του κατά την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. Παρά το γεγονός ότι εκείνη την εποχή οι μαύροι ναύτες αντιμετώπιζαν αυστηρούς φυλετικούς περιορισμούς και υπηρετούσαν κυρίως σε βοηθητικές θέσεις, ο Μίλερ ανέλαβε δράση κατά τη διάρκεια της επίθεσης, βοηθώντας τραυματισμένους συναδέλφους και χειριζόμενος αντιαεροπορικό πολυβόλο. Για την ανδρεία του τιμήθηκε με τον Σταυρό του Ναυτικού από τον πρόεδρο Φράνκλιν Ρούζβελτ, αποτελώντας τον πρώτο Αφροαμερικανό που έλαβε αυτή την υψηλή στρατιωτική διάκριση. Έγινε επίσης ο πρώτος Αφροαμερικανός που συμμετείχε σε περιοδεία ομιλιών μαζί με λευκούς Αμερικανούς ήρωες πολέμου. Σκοτώθηκε το 1943, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το αεροπλανοφόρο ανήκει στην κλάση Gerald R. Ford και η σύμβαση κατασκευής του είχε ανατεθεί τον Ιανουάριο του 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ. Τον Ιανουάριο του 2020, ο τότε υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού Τόμας Μόντλι ανακοίνωσε επίσημα ότι το πλοίο θα έφερε το όνομα του Μίλερ. Η ονομασία εξακολουθεί να αναγράφεται στα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ το πλοίο βρίσκεται υπό κατασκευή.

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Οι πληροφορίες περί ενδεχόμενης μετονομασίας προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί ποτέ επίσημα σχετική απόφαση. Ο ίδιος ο Μπλέντσόου δήλωσε ότι η οικογένεια δεν είχε ενημερωθεί από το Ναυτικό για οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής του ονόματος και ότι πληροφορήθηκε το ζήτημα αποκλειστικά από τα σχετικά δημοσιεύματα. Το θέμα είχε αναδειχθεί εκ νέου από το USNI News στις 20 Νοεμβρίου, ενώ το USA TODAY ανέφερε ότι δεν είχε επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα σενάρια μετονομασίας. Το δημοσίευμα σημείωσε επίσης ότι το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ναυτικού, χωρίς να δοθεί απάντηση πριν από τη δημοσίευσή του.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Μαύρων του Κογκρέσου (Congressional Black Caucus) είχε εκφράσει την αντίθεσή της στα σχετικά σενάρια. Η πρόεδρός της, βουλευτής Ιβέτ Κλαρκ από τη Νέα Υόρκη, είχε υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε απόφαση υποβάθμισης της μνήμης του Μίλερ και των μαύρων στρατιωτικών που υπηρέτησαν τις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Παρά τη θετική εξέλιξη για τη διατήρηση του ονόματος του αεροπλανοφόρου, η οικογένεια Μίλερ δηλώνει ότι ο αγώνας της δεν έχει ολοκληρωθεί. Βασικό της αίτημα παραμένει η μεταθανάτια απονομή στον Ντόρις Μίλερ του Μεταλλίου της Τιμής (Medal of Honor), της ανώτατης στρατιωτικής διάκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αναγνώριση της γενναιότητας που επέδειξε κατά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ.