Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την ελπίδα πως η αναγκαστική αποχώρηση του Λίον Μπέιλι από τον αγωνιστικό χώρο οφείλεται μόνο σε κράμπες και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στη μεγάλη διαφορά που παρουσίασε ο Ολυμπιακός ανάμεσα στα δύο ημίχρονα της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, μετά την εμφατική νίκη με 6-2. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εξήγησε πως επισήμανε στους ποδοσφαιριστές του τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν στην ανάπαυλα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση και την επιθετική παρουσία της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στα έξι γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός, τονίζοντας πως δεν ξεχωρίζει κάποιο από αυτά, ενώ έδωσε και μια πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση του Λίον Μπέιλι, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για τη διαφορά στην απόδοση της ομάδας ανάμεσα στα δύο ημίχρονα:

«Στο δεύτερο ημίχρονο αποφύγαμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο. Στα αποδυτήρια εξήγησα στους παίκτες δύο πράγματα που έπρεπε να διορθώσουμε και εκείνοι ανταποκρίθηκαν. Είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί η εικόνα μας στο πρώτο μέρος δεν είχε καμία σχέση με αυτή που παρουσιάσαμε μετά την ανάπαυλα. Ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να παλεύει για τη νίκη. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την εμφάνισή μας στο δεύτερο ημίχρονο».

Για το ποιο από τα έξι γκολ ξεχώρισε:

«Δεν μπορώ να επιλέξω κάποιο, γιατί όλα ήταν υπέροχα. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν και συμμετείχαν οι παίκτες, αλλά και η θέληση που έδειξαν. Όλα τα γκολ είχαν τη σημασία τους. Δεν θα ξεχώριζα κάποιο συγκεκριμένο και αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγάλη ποιότητα και οφείλει να την παρουσιάζει σε κάθε παιχνίδι».

Για την αναγκαστική αλλαγή του Μπέιλι:

«Ελπίζουμε να πρόκειται απλώς για κράμπες λόγω της κούρασης και να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα».