Με την τρίτη διαδοχική της νίκη η Μίλαν έφτασε τους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Serie A, σε απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή

Η Μίλαν πήρε εύκολη νίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Φροζινόνε για τη 12η αγωνιστική της Serie A, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι «ροσονέρι» ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους πριν από το ταξίδι στην Ελλάδα, όπου την Πέμπτη (26/11, 19:45) θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Το αυτογκόλ του Καλβάνι στο 4ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο, ενώ ο Γκονζάλο Ράμος διεύρυνε το προβάδισμα στο 2-0, αξιοποιώντας την ασίστ του Ραμπιό. Η Φροζινόνε κατάφερε να μειώσει με τον Μασίνι στο 25’, διατηρώντας προσωρινά το ενδιαφέρον, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Μίλαν.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γιασάρι έκανε το 3-1 στο 48’, ενώ στο 60’ ο Σισέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Κρίστιαν Πούλισικ στο 68’, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα μιας άνετης επικράτησης.

Η Μίλαν έφτασε τους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, σε απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή. Πλέον, το ενδιαφέρον της στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα να ταξιδεύει στην Αθήνα έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Serie A

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Τζένοα πανηγύρισε σημαντικό διπλό στην έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μίλουτιν Όσμαγιτς, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 26ο και στο 38ο λεπτό, καθαρίζοντας ουσιαστικά την υπόθεση της νίκης από το πρώτο ημίχρονο. Η Τζένοα ανέβηκε στους 16 βαθμούς, ενώ η Σασουόλο παρέμεινε στους οκτώ.

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Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν Μπολόνια και Ουντινέζε. Ο Ναντίρ Ζορτέα έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 43’, όμως ο Νικολό Ζανιόλο ισοφάρισε στο 67’ και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του. Η Ουντινέζε έφτασε τους έξι βαθμούς, ενώ η Μπολόνια παρέμεινε στην ένατη θέση με 18.

Εύκολο έργο είχε και η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε με 4-0 της Βενέτσια στο Τορίνο. Οι «μπιανκονέρι» χρειάστηκε να περιμένουν το δεύτερο ημίχρονο για να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα, όμως όταν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, το έκαναν με καταιγιστικό ρυθμό.

Ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ στο 53’, ο Κουπμάινερς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του έξι λεπτά αργότερα και ο Καμπάλ έκανε το 3-0 στο 65’. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Κόλο Μουανί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Με αυτή τη νίκη, η Γιουβέντους έφτασε τους 21 βαθμούς και ανέβηκε στην έκτη θέση, ενώ η Βενέτσια παρέμεινε στη 19η θέση με έξι βαθμούς.

Η βαθμολογία της Serie A: