Μετά τη νίκη της επί της Βιγιαρεάλ, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας επιστρέψει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Κυριακή (22/11) η αγωνιστική δράση στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα να πετυχαίνει σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Βιγιαρεάλ, να επικρατεί με 3-2 και να επιστρέφει μόνη στην κορυφή. Την ίδια ημέρα, η Σανταντέρ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ η Οσασούνα πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Μάλαγα χάρη σε ακόμη ένα γκολ του Άντε Μπούντιμιρ.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 3-2

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση απέναντι στη Βιγιαρεάλ, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μπουκάναν άνοιξε το σκορ στο 5’, εκμεταλλευόμενος λάθος του Φερμίν Λόπεθ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ολουβασέγι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

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Οι Καταλανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν από την ανάπαυλα, αλλά ο Γιαμάλ αστόχησε σε πέναλτι στο 23’, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά. Ο Μαρτίν μείωσε με κεφαλιά, ο Φερμίν Λόπεθ ισοφάρισε στο 61’ έπειτα από πάσα του Γιαμάλ και η ανατροπή ολοκληρώθηκε με αυτογκόλ του Ναβάρο. Ο τελευταίος αποβλήθηκε στο 88’, με την Μπαρτσελόνα να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να βρίσκεται ξανά στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Σανταντέρ, η οποία επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ και πρόσθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιασίρ Ζαμπίρι, που βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 6’ και στο 8’, δίνοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν αντέδρασε και μείωσε με τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Γκονσάλο Γκέδες ισοφάρισε σε 2-2 στο 60’. Η Σανταντέρ, όμως, βρήκε ξανά τη λύση, με τον Σέρχιο Κανάλες να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 68’ και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

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Με αυτή τη νίκη, η Σανταντέρ έφτασε τους 17 βαθμούς, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ παρέμεινε στους 22 και στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Οσασούνα – Μάλαγα 1-0

Με πρωταγωνιστή για ακόμη μία φορά τον Άντε Μπούντιμιρ, η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Μάλαγα και πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο. Ο Κροάτης επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 20ό λεπτό, όταν αξιοποίησε τη σέντρα του Ροζιέ και με κεφαλιά νίκησε τον Ερέρο.

Αυτό ήταν το ένατο φετινό τέρμα του Μπούντιμιρ σε 13 συμμετοχές, με τον ίδιο να έχει σημειώσει τα εννέα από τα συνολικά 13 γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Η Οσασούνα είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά της, με τον Κίκε Μπάρχα να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 31’, ενώ ο Μπούντιμιρ σημάδεψε το δοκάρι στο 53’.

Η Μάλαγα προσπάθησε να αντιδράσει, απείλησε με τον Νίνιο στο 49’ και πίεσε περισσότερο προς το φινάλε. Η αποβολή παίκτη της Οσασούνα στις καθυστερήσεις έδωσε επιπλέον ελπίδες στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Έτσι, παρέμειναν στην τελευταία θέση, χωρίς νίκη έπειτα από 13 αγωνιστικές, με απολογισμό πέντε ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

Η βαθμολογία της La Liga: