Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 17χρονος στου Γουδή, όταν έξι ανήλικοι τον περικύκλωσαν, τον ξυλοκόπησαν άγρια και προσπάθησαν να τον σπρώξουν στον δρόμο μπροστά σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) όταν ο 17χρονος δέχτηκε χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα. «Ήρθαν έξι άτομα, μας περικύκλωσαν και έλεγαν πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τον φίλο μας. Τι πρόβλημα υπάρχει. Μετά έκαναν τσαμπουκά. Με σπρώξανε, έφαγα μια γροθιά στο μάτι και μπήκαν όλοι μαζί και άρχισαν να με χτυπούν», λέει ο 17χρονος στο MEGA. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση κινδύνεψε να χάσει το μάτι του.

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«Αυτός παρενοχλούσε την κοπέλα μου. Και η ουσία είναι ώστε να μην πάθουν και άλλα παιδιά το ίδιο, ήρθαν ομαδικώς και έκαναν αυτό που έκαναν και μετά κοκορευόντουσαν», ανέφερε ο έφηβος σε άλλο σημείο. Σύμφωνα με το MEGA οι ανήλικοι με κλωτσιές προσπάθησαν να σπρώξουν τον 17χρονο στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου ενώ περνούσαν αυτοκίνητα και επιχείρησαν να του αρπάξουν τα χρήματα που είχε. Γιατρός κάτοικος της περιοχής του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν μπορούσα να ουρλιάξω, έπαθα κρίση πανικού»

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ “πάγωσα”, μου ήρθε κρίση πανικού, δεν μπορούσα να ουρλιάξω. Προσπαθούσα να τους χωρίσω, δεν τα κατάφερα. Φοβάμαι. Φοβάμαι να κυκλοφορώ έξω. Σκέφτομαι αν θα γίνει κάτι παρόμοιο και στο σχολείο γιατί πηγαίνουν στο γυμνάσιο που είναι δίπλα στο λύκειο που πάω εγώ», λέει η κοπέλα.

«Έκαναν τεράστια ζημιά στο παιδί μου»

«Βρήκα το παιδί μου σε άθλια κατάσταση, του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του. Του κάνανε τεράστια ζημιά και χωρίς λόγο. Θα μπορούσε και εκείνος να ανταποδώσει αλλά δεν σήκωσε χέρι σε κανένα από τα παιδιά γιατί έτσι τον έχουμε μεγαλώσει», αναφέρει η μητέρα του 17χρονου. Οι γονείς του θύματος κατέθεσαν μήνυση και οι ανήλικοι δράστες αναζητούνται.