Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του δημιουργού στο περιοδικό People

Ο Κουέντιν Ταραντίνο έγινε πατέρας για τρίτη φορά σε ηλικία 63 ετών. Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, υποδέχτηκαν στον κόσμο ένα αγοράκι, μεγαλώνοντας την οικογένειά τους.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε αποκλειστικά το αμερικανικό περιοδικό People, δημοσιεύοντας δήλωση εκπροσώπου του βραβευμένου δημιουργού.

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«Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ Ταραντίνο, είναι πανευτυχείς που ανακοινώνουν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ενός αγοριού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης και η 43χρονη σύζυγός του, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και του μόντελινγκ, έχουν ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Λίο και την 4χρονη Αντριάνα.

Η γνωριμία στο Ισραήλ και ο γάμος στο Λος Άντζελες

Η ιστορία αγάπης του Κουέντιν Ταραντίνο και της Ντανιέλα Πικ ξεκίνησε το 2009 στο Ισραήλ, όπου ο σκηνοθέτης είχε ταξιδέψει για την προώθηση κινηματογραφικής του δουλειάς. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν σχέση, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

Περίπου το 2016 επανασυνδέθηκαν και το καλοκαίρι του 2017 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Τον Νοέμβριο του 2018 παντρεύτηκαν σε μια λιτή τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

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Τον Φεβρουάριο του 2020 ήρθε στον κόσμο ο πρώτος τους γιος, Λίο, ενώ τον Ιούλιο του 2022 απέκτησαν την κόρη τους, Αντριάνα. Πλέον, με τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ντανιέλα Πικ είναι γονείς δύο αγοριών και ενός κοριτσιού.

Ποια είναι η Ντανιέλα Πικ

Η Ντανιέλα Πικ είναι τραγουδίστρια και μοντέλο από το Ισραήλ και κόρη του γνωστού Ισραηλινού μουσικού Σβίκα Πικ, ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Ο Μαέστρος».

Ακολουθώντας τα μουσικά βήματα του πατέρα της, ξεκίνησε την καριέρα της μαζί με την αδελφή της, Σαρόνα, με την οποία δημιούργησαν το ντουέτο Pick Sisters.

Στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική πορεία στον χώρο της μουσικής.