Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην Bundesliga.

Η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 3-1 της Μάιντς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γκρέγκοριτς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο, το οποίο συνέτριψε με 4-0 στο μεταξύ τους ντέρμπι.

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Άουγκσμπουργκ – Μάιντς 3-1

Η Άουγκσμπουργκ επικράτησε με 3-1 της Μάιντς στην έδρα της, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί επτά αγώνων χωρίς νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μίχαελ Γκρέγκοριτς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Τζούμα Μπα πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 19ο λεπτό, όταν ο Γκρέγκοριτς εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Ρόμπιν Τσέντνερ μετά από εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 36΄ ο Τζούμα Μπα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Η Άουγκσμπουργκ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Γκρέγκοριτς να σκοράρει ξανά στο 48΄ για το 3-0.

Η απάντηση της Μάιντς ήταν άμεση, καθώς ο Ράνσφορντ Κένιγκσντερφερ μείωσε σε 3-1 στο 51΄, χωρίς όμως να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο 4-0

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η Βέρντερ Βρέμης επιβλήθηκε με 4-0 του Αμβούργου στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης, πανηγυρίζοντας μία ευρεία νίκη για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, όμως μετά την ανάπαυλα η Βέρντερ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα τέσσερις φορές.

Ο αρχηγός Μάρκο Φριντλ άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τζάστιν Νινμά, ο οποίος μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών πέτυχε δύο γκολ, στο 66΄ και στο 70΄, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Νίκλας Φίλκρουγκ στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυριαρχική εμφάνιση της Βέρντερ. Το Αμβούργο δεν κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα στο ντέρμπι.