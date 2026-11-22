Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο στρατός σκοπεύει να ολοκληρώσει την καταστροφή των εκρηκτικών έως τις 24 Νοεμβρίου επικαλούμενος «έκτακτη εξαίρεση για λόγους

Σε ελεγχόμενη ανατίναξη περίπου πέντε τόνων επικίνδυνων εκρηκτικών στην Αϊόβα σχεδιάζει να προχωρήσει ο αμερικανικός στρατός, παρά τη δικαστική απόφαση που διέταξε την επ’ αόριστον αναστολή της επιχείρησης. Οι στρατιωτικές αρχές επικαλούνται άμεσο κίνδυνο για μια ανεξέλεγκτη έκρηξη λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για τους κινδύνους από την απελευθέρωση μολύβδου και καταγγέλλουν ανεπαρκή ενημέρωση των κατοίκων.

Η επιχείρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου πυρομαχικών Iowa Army Ammunition Plant, στο Μίντλταουν της Αϊόβα.

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Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC δικαστήριο διέταξε την αναστολή της, έπειτα από προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο στρατός δεν εξέτασε επαρκώς ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Παρά τη δικαστική παρέμβαση, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε το Σάββατο το δικαστήριο ότι ο στρατός σκοπεύει να προχωρήσει στην καταστροφή των εκρηκτικών έως τις 24 Νοεμβρίου, επικαλούμενος έκτακτη εξαίρεση για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

«Υπάρχει άμεσος κίνδυνος έκρηξης»

Στο νέο δικαστικό έγγραφο, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση της επιχείρησης θα μπορούσε να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τόσο το προσωπικό της στρατιωτικής εγκατάστασης όσο και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

«Για την προστασία του προσωπικού του και των γύρω κοινοτήτων, ο στρατός πρέπει να αναλάβει άμεση δράση», αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος απαιτεί δράση τώρα, όχι καθυστέρηση», προσθέτει. Διαφήμιση Διαφήμιση

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του στρατού, η επικείμενη πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους -1 βαθμούς Κελσίου αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης έκρηξης του υλικού.

«Υπάρχει άμεσος κίνδυνος το αζίδιο του μολύβδου στο εργοστάσιο πυρομαχικών της Αϊόβα να εκραγεί, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 30 βαθμούς Φαρενάιτ τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

Το επικίνδυνο υλικό και οι 68 μεταλλικοί κάδοι

Το υλικό που πρόκειται να καταστραφεί είναι αζίδιο του μολύβδου, μια εξαιρετικά ευαίσθητη εκρηκτική χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως πρωτογενές εκρηκτικό σε πυροκροτητές.

Σύμφωνα με το Iowa Public Radio, οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης διαπίστωσαν νωρίτερα φέτος ότι το υλικό είχε υποστεί σημαντική αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου, σε βαθμό που η μεταφορά του θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνη. Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) είχε χορηγήσει έκτακτη άδεια για την επιτόπια καταστροφή 68 βαρελιών που περιέχουν το συγκεκριμένο υλικό. Η EPA αιτιολόγησε την απόφασή της υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος έκρηξης συνιστούσε «άμεση και ουσιαστική απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

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Στρατιωτικοί και περιβαλλοντικοί αξιωματούχοι έκριναν ότι η ελεγχόμενη ανατίναξη στον χώρο αποθήκευσης αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο εξάλειψης του κινδύνου.

Ωστόσο, η διαδικασία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις που εκφράζουν φόβους για πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αφαίρεσαν τις πόρτες της αποθήκης πριν από την ανατίναξη

Ένα ακόμη στοιχείο που επικαλείται ο αμερικανικός στρατός είναι ότι οι πόρτες του καταφυγίου όπου φυλάσσονταν τα βαρέλια είχαν ήδη αφαιρεθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αρχικά προγραμματισμένη ανατίναξη. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η αφαίρεσή τους έχει καταστήσει τα εκρηκτικά περισσότερο εκτεθειμένα στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ο στρατός υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αυξάνει την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της επιχείρησης.

Είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Ενόψει της αρχικά προγραμματισμένης επιχείρησης της 20ής Νοεμβρίου, οι στρατιωτικές αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για περίπου έξι ώρες.

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Η σύσταση αφορούσε το χρονικό διάστημα της ανατίναξης και την περίοδο που θα απαιτούνταν μέχρι να κατακαθίσει η σκόνη.

Παράλληλα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι στις επηρεαζόμενες περιοχές θα έπρεπε να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι οδηγίες αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασπορά επικίνδυνων ουσιών.

«Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον μόλυβδο»

Το Iowa Environmental Council, μία από τις οργανώσεις που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζει ότι πολλοί κάτοικοι της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστούν δεν γνώριζαν καν ότι είχε προγραμματιστεί η ανατίναξη.

«Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον μόλυβδο και οι κάτοικοι της Αϊόβα είχαν μόλις λίγες ημέρες για να προετοιμαστούν για την ανατίναξη της 20ής Νοεμβρίου», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της. Διαφήμιση

Το Iowa Environmental Council και το Sierra Club είχαν καταθέσει την Πέμπτη την προσφυγή που οδήγησε στη δικαστική αναστολή. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου κατέθεσαν νέο αίτημα, ζητώντας από το δικαστήριο να αναστείλει τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία πριν από την προγραμματισμένη καταστροφή των εκρηκτικών.

Στο αίτημά τους περιλαμβάνονται δηλώσεις ειδικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και τοπικών αξιωματούχων, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την επάρκεια της ενημέρωσης του κοινού και αμφισβητούν τον ισχυρισμό του στρατού ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλούσε σημαντικό πρόσθετο κίνδυνο.

Ο αμερικανικός στρατός επιμένει ότι η ελεγχόμενη ανατίναξη αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή ενός δυνητικά σοβαρότερου ατυχήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις και να υπάρξουν περισσότερες εγγυήσεις για την προστασία των κατοίκων από ενδεχόμενη έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Πάντως, οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ και την EPA, προκειμένου η επιχείρηση να πραγματοποιηθεί με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.