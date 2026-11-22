Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας γεμάτα εκρηκτικά στ' ανοιχτά της πόλης της Βεγγάζης

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα δεύτερο πλοίο με σημαία Μάλτας έγινε στόχος μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας κοντά στην πόλη της Βεγγάζης, λίγες ώρες μετά ένα παρόμοιο περιστατικό που αφορούσε ρωσικό πλοίο.

Το υπουργείο Υγείας των αρχών της ανατολικής Λιβύης δήλωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο “αποτέλεσε στόχο μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας γεμάτων με εκρηκτικά”, στ΄ ανοικτά της Βεγγάζης, προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος που τραυματίστηκαν, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να αναφέρει αριθμό.

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Νωρίτερα δύο λυβικές στρατιωτικές πηγές είπαν στο Reuters ότι εμπορικό πλοίο που έφερε σημαία Μάλτας έγινε στόχος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας σήμερα στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Alhadath μετέδωσε ότι οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν επίσης περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας γεμάτα εκρηκτικά (USV – θαλάσσια drones) στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης.