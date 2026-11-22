Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ θα παραμείνουν στο Τμήμα Υποδοχής και την παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αργά το βράδυ του Σαββάτου. Τα παιδιά, συριακής καταγωγής, ένα αγόρι δύο ετών και ένα κορίτσι τριών ετών, νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση και χωρίς προβλήματα υγείας. Η παραμονή τους εκεί κρίνεται απαραίτητη για λόγους φύλαξης, έως ότου διευθετηθεί νομικά το ζήτημα της περαιτέρω διαδρομής τους και του τόπου όπου θα διαβιώσουν στο εξής.

Πώς εντοπίστηκαν τα παιδιά

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία. Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας προκλήθηκε από πληροφορία σύμφωνα με την οποία από το συγκεκριμένο σπίτι ακούγονταν κλάματα παιδιών για αρκετή ώρα.

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Στη συνέχεια οι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο μετά από συνεννόηση με εισαγγελέα έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και είδαν τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του διαμερίσματος, σε χώρο ιδιαίτερα ατημέλητο χωρίς καλό επίπεδο υγιεινής όπως ανέφεραν για το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και όταν οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδικών από τη Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα. Αμφότεροι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων.