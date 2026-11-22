Η επιχείρηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φράση «When you change your mind but you’ve already ordered» σχολιάζοντας το αρνητικό ξεκίνημα του Αργεντινού

Η ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λίβερπουλ με 4-0, στο ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της, έδωσε την ευκαιρία σε γνωστή πιτσαρία να σχολιάσει με χιουμοριστικό τρόπο την εξέλιξη.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση δημοσίευσε τη φράση «When you change your mind but you’ve already ordered» («Όταν αλλάζεις γνώμη, αλλά έχεις ήδη παραγγείλει»), τρολάροντας τον Αργεντινό τεχνικό μετά το αρνητικό ξεκίνημα της θητείας του στους «κόκκινους διαβόλους».

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Το σχόλιο έγινε με αφορμή την αλλαγή δεδομένων γύρω από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γιουνάιτεντ από τον Ποτσετίνο, με την πιτσαρία να βρίσκει έναν ευρηματικό τρόπο να συνδέσει την επικαιρότητα με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.