Ο Λορέντσο Σιπιόνι αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και στο πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι μίλησε για τη χαρά του μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, το οποίο πέτυχε στην εντυπωσιακή νίκη με 6-2 απέναντι στον Ηρακλή, τονίζοντας πως η σκληρή προσπάθεια και η υπομονή του απέδωσαν καρπούς

Ο Αργεντινός μέσος εξήγησε ότι το δυσκολότερο κομμάτι ήταν η ψυχολογική προετοιμασία, επισημαίνοντας πως φρόντισε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ήταν σίγουρος ότι θα ανταποκρινόταν όταν του δινόταν η ευκαιρία.

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«Όταν έβαλα το γκολ σκέφτηκα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτούς που είναι πάντα εκεί», ανέφερε ο Σιπιόνι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και τους φιλάθλους που τον στηρίζουν.